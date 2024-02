Este sábado, con el argumento de que infringe sus políticas de acoso y bullying, YouTube bajó de su plataforma la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador del jueves 22 de febrero, donde el Ejecutivo federal difundió el celular de Natalie Kitroeff, coautora del reportaje publicado en el periódico The New York Times en el que señala que funcionarios cercanos al presidente y sus hijos fueron investigados por potencialmente haber recibido dinero del crimen organizado, aunque la investigación no se terminó.

La conferencia matutina de ese día fue bajada de los canales oficiales de Andrés Manuel López Obrador, Gobierno de México y del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie). Fue subida minutos después con ese pedazo editado.

¿Qué dicen las normas de Youtube sobre el acoso y ciberbullying?

Según las políticas de YouTube, "se prohíbe todo contenido en el que se insulte o calumnie de forma prolongada a una persona" y señala que tampoco "se permiten otros comportamientos perjudiciales, como las amenazas o el doxing", práctica que implica la recopilación y difusión de información digital personal de una persona sin su consentimiento.

"No se permitirán contenidos que publiquen la información de identificación personal privada de una persona, como su número de teléfono, dirección particular o de correo electrónico, para dirigir la atención o el tráfico de forma abusiva hacia la persona", por lo que la plataforma penalizará cualquier contenido que infrinja esta política con base en sus Normas de Comunidad.

Este fue el caso de la remoción del video, que después se subió son los datos personales.

Qué dicen las Normas de Comunidad en YouTube

De acuerdo con las normas de la plataforma, aplicada a todos los tipos de contenido generados, en su apartado de "Contenido violento o peligroso", precisa que "se prohíben la incitación al odio o a la violencia, las conductas predatorias, la violencia gráfica, los ataques maliciosos y el contenido que promueve conductas peligrosas o perjudiciales".

De modo que si se incurre en dicha falta, Youtube notifica por correo electrónico al usuario y le brinda información detallada en torno a ésta:

Qué contenido ha sido retirado.

Qué políticas se han infringido (por ejemplo, las relativas al acoso o la violencia).

En qué afecta al canal.

Qué medidas se pueden tomar al respecto.

Motivo por el que la primera infracción sólo conlleva una advertencia, la cual caduca a los 90 días tras completar un curso sobre políticas. Sin embargo, si el contenido vuelve a infringir los lineamientos dentro de ese periodo, la advertencia no caducará y el canal recibirá una falta, que implica una sanción de no publicar durante una semana; dos si se registra otra infracción y la eliminación permanente del canal si se acumulan tres faltas en el mismo periodo de 90 días.

