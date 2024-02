El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó hoy su "profunda preocupación" por la decisión del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de difundir públicamente datos de una periodista detrás de un artículo del diario The New York Times sobre investigaciones de supuestos nexos entre gente cercana al mandatario y el narcotráfico.

"El CPJ está profundamente preocupado sobre los comentarios del presidente López Obrador hoy acerca de una investigación del New York Times y su revelación de datos personales [de la periodista Natalie Kitroeff], quien coordina la oficina del periódico en México", escribió el Programa en su cuenta en X.

Lee también: Táctica preocupante e inaceptable ante momento que enfrentan periodistas, responde NYT a AMLO

Jan-Albert Hootsen, representante en México de CPJ Américas, señaló que "al comentar públicamente sobre un reporte periodístico aun en el proceso de ser investigado por el periódico The New York Times y al revelar públicamente datos personales de la titular de la oficina en México del diario Natalie Kitroef, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador conscientemente puso en riesgo al equipo del New York Times en el país más peligroso para la prensa en el hemisferio occidental".

Al comentar públicamente sobre un reporte periodístico aun en el proceso de ser investigado por el periódico The New York Times y al revelar públicamente datos personales de la titular de la oficina en México del diario Natalie Kitroef, el presidente mexicano Andrés Manuel López… pic.twitter.com/gVDVAShErg — CPJ Américas (@CPJAmericas) February 22, 2024

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció el inicio de una investigación de oficio ante la divulgación del número de teléfono de la periodista del Times.

Por su parte, el Times afirmó que respalda por completo el reportaje y consideró una "táctica preocupante e inaceptable" la adoptada por López Obrador, considerando el momento que enfrentan periodistas en México. De acuerdo con la ONG Artículo 19, México cerró 2023 con cinco periodistas asesinados. Reporteros Sin Fronteras señaló que México sigue siendo el país que no enfrenta un conflicto más peligroso para ejercer el periodismo.

Lee también: Por años, EU investigó nexos entre cárteles y aliados de AMLO, dice The New York Times