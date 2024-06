Ciudad Juárez, Chih.— A días de que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, implementara nuevas medidas en contra de los migrantes que crucen de forma ilegal a ese país, los flujos de personas en movilidad han comenzado a cambiar en Ciudad Juárez.

Desde la última semana comenzó a disminuir el flujo de personas que están en las puertas 36 y 40 del muro fronterizo al grado de estar casi vacías, ya que muchos de ellos han optado por trasladarse a albergues o buscar hoteles o algún otro punto para refugiarse en tanto logran cruzar a Estados Unidos.

Eso ha aumentado el flujo en los albergues, donde algunos están a 50% o hasta 70% de ocupación, de acuerdo con datos recabados.

EL UNIVERSAL constató cómo un grupo de migrantes de Honduras esperaban un lugar en un albergue permanente instalado en carpas por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), en la zona Centro de esta localidad en donde buscaban refugio, ya que tenían horas de haber llegado a la frontera.

“Nosotros veníamos a ver si podíamos instalarnos, pero nos dicen que no hay cupo. Estamos contactando a otras amistades que están en otros albergues y nos dicen que están igual, sin espacio”, decía Marilyn, quien llegó el viernes con su familia a Juárez después de dejar su natal Honduras.

Ella y sus familiares estaban sentados sobre la banqueta del refugio temporal, en espera de ser recibidos, ya que no contaban con dinero para poder rentar un espacio de alojamiento o un hotel para pasar el día y así resolver su situación migratoria.

“Ahorita estamos pidiéndole a Dios que nos ayude, él nos trajo hasta aquí. Ir al muro no es opción por como están las condiciones, no podemos regresarnos a Honduras por nuestra seguridad y es bien difícil, ya estamos aquí, no vamos a retroceder cueste lo que nos cueste”, añadió la mujer.

De acuerdo con lo que expresan, su travesía al pisar México ha sido muy difícil, ya que fueron secuestrados en Tapachula y sus familias desde sus países debieron pagar 15 mil pesos para poder liberarlos, después debieron caminar desde Chiapas hasta otro punto del país para avanzar y tomar un camión y así llegar hasta Chihuahua.

Al llegar a Chihuahua tuvieron que caminar por el desierto junto con sus hijos, y también les tocó viajar en camión para poder llegar a Juárez, por lo que los recursos que tenían se les terminaron. “Ya lo que teníamos se nos terminó, pensábamos que podíamos pasar por el muro, pero no, es muy difícil y riesgoso. Ahora toca esperar el espacio en el refugio”.

Ayer, personal del INM tuvo una reunión que encabezó el comisionado Francisco Garduño; se dice que se trató de una evaluación.