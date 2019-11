Urgen a crear institución que dé protección presidencial

Después de la muy criticada seguridad brindada a ex presidente de Bolivia Evo Morales, que se encuentra asilado en nuestro país muchos se preguntan si está regresando a la escena al extinto Estado Mayor Presidencial (EMP), ya que algunos de los elementos asignados al ex mandatario fueron identificados por la prensa como ex miembros del emblemático cuerpo castrense, aseguró Iván Ivanovich, director general de AGS Group, integrante de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).

Consideró que no es necesaria una “resurrección” del EMP , sin embargo insistió que al Estado Mexicano le urge una nueva institución de protección presidencial y para altos dignatarios.

“Ésta debe ser de carácter civil, que dependa del Centro Nacional de Inteligencia y que pueda responder a las necesidades de la sociedad moderna, una sociedad más horizontal, en la cual el tipo de seguridad estilo EMP o Servicio Secreto ya no está bien aceptado. Usar tal tipo de dispositivos ahora es como andar con un traje de los años setentas. Se ve mal, fuera de lugar. Los tiempos han cambiado. Hace unos años la seguridad brindada a Evo Morales ni siquiera hubiera sido la noticia, sería algo normal, pero ahora ya no es así” destacó.

También representante en México del International BodyGuard Segurity Services Asociation (IBSSA), dijo que la protección del ex mandatario fue muy vistosa, tal vez a propósito. El caso de León Trotsky en México y muchos otros más recientes como los de Boris Berezovsky y Sergei Skripal en Inglaterra son la muestra que los asilados políticos corren serios peligros no solo de una agresión física directa sino también de muchas formas de envenenamiento muy sutil.

“Cuando se exhibe un dispositivo muy notorio como fue el caso de Evo, por lo regular se busca disuadir, mostrar “los dientes” por así decirlo al posible agresor para que se desanime en su intento de agredir al protegido, aunque presumir músculos no siempre es suficiente. Claro que tal peligro, si existe, se puede solucionar de muchas otras maneras más discretas, sin embargo, una vez más, para esto se necesita una institución especializada que puede brindar el tipo de seguridad requerido por el usuario”

Destacó que la falta de tal institución llevó a la “resurrección milagrosa de EMP” y esto generó muchas notas negativas, un problema de imagen.

El presidente de México se pronunció muchas veces en contra de éste antiguo sistema de seguridad ejecutiva pero ahora por la falta de una institución especializada y moderna lo único que pudimos ofrecer a ex mandatario es un “Estado Mayor recalentado. “

Más que excesiva la seguridad brindada a Evo fue inadecuada. A parte de la integridad física los objetivos de la protección moderna son de resguardar también la imagen y evitar que el usuario caiga en ridículo .

Opinó que en esta ocasión se falló en estas dos últimas. A pesar de ser muy notorio el dispositivo fue poco eficaz ya que generó demasiada exposición del ex mandatario en los largos momento de la salida de Antiguo Palacio de Ayuntamiento y antes de subirlo al vehículo. Todo se vio muy desorganizado.

Por ello propuso para la seguridad futura del expresidente, realizar un estudio y contar con la información necesaria, pero en todo caso se requieren unos elementos visibles con fines de disuasión sin embargo con vestimenta similar a la del protegido.

El resto de operativo se debe de componer de los agentes “sombras” no visibles, para que cubran segundo y tercer círculo de protección con tareas de contra vigilancia, alerta temprana y la sorpresa al posible agresor. La logística debe ser impecable ya que la de ayer dejó mucho que desear. También gran atención se debe poner a los alimentos y bebidas que ingiere así como a los niveles de radiación que presentan los espacios que habita.

“Aunque esto puede parecer parte de un guion de película de ciencia ficción si observan los mencionados casos de asilados rusos en Inglaterra se darán cuenta que no es exageración”, precisó.

Insistió finalmente que es necesaria una nueva institución de protección presidencial de carácter civil capaz de responder a las necesidades de la sociedad moderna, concluyó.