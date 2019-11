Donald Trump, presidente de Estados Unidos ofreció su ayuda en torno al caso del ataque a la familia LeBarón, ocurrido ayer en Chihuahua, en el que fallecieron tres mujeres y seis niños, mientras que otros menores resultaron heridos y una más se encuentra desaparecida.

"Si México necesita ayuda contra estos monstruos, EU está listo", dijo Trump a través de redes sociales.

Además, el presidente de EU se mostró en espera la llamada del "nuevo gran Presidente" de México, Andrés Manuel López Obrador.

A wonderful family and friends from Utah got caught between two vicious drug cartels, who were shooting at each other, with the result being many great American people killed, including young children, and some missing. If Mexico needs or requests help in cleaning out these..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019

....monsters, the United States stands ready, willing & able to get involved and do the job quickly and effectively. The great new President of Mexico has made this a big issue, but the cartels have become so large and powerful that you sometimes need an army to defeat an army! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019



AMLO agradece a Trump

Sobre la disposición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de “ayudar a México a terminar con los cárteles del narcotráfico”, López Obrador dijo que sí le llamaría, pero solo para agradecerle, pues no permitirá la intromisión del extranjero en la estrategia de seguridad.

“Tenemos que actuar con independencia de acuerdo con nuestra Constitución. Voy a hablar con el presidente Trump para agradecer su apoyo, y si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en el caso de que se necesite, en el marco de la legalidad vigente. Pero no es que vengan agentes de otro país a México”, dijo.

Antes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, expresó que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se mantiene en contacto desde anoche con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, por el ataque a la familia LeBarón.

“Les comparto que, por instrucciones del presidente López Obrador, estamos en comunicación desde ayer con el Embajador de los Estados Unidos, Chris Landau, y su equipo respecto a la tragedia ocurrida en los limites de los estados de Sonora y Chihuahua”, escribió esta mañana el canciller.

El presidente López Obrador detalló que sí hay cooperación, pero cuidando la soberanía de ambos países. “Estoy seguro que su contenido tiene que ver con el deseo de ayudar y cooperar, no ha sido irrespetuoso, no ha sido injerencista, cada vez que hablamos ha sufí respetuoso de eso. No coincidimos (en querer guerra), no va de acuerdo con nuestras convicciones, lo peor que puede haber es la guerra”, añadió.

cg