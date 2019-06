Quiere Monreal un gabinete más cercano al Presidente

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, en un señalamiento sobre la marcha del gobierno federal dijo que falta un gabinete más cercano al Presidente de la República, que hace todo y no descansa.

En su oficina en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, el líder de la mayoría había declinado formular alguna autocrítica al gobierno de la cuarta transformación, que celebrará su triunfo en las urnas el lunes próximo.

Comentó, sin embargo, que "al Presidente lo veo muy activo, dinámico; no descansa, no ha descansado un solo momento, y veo un gabinete que no está en el acompañamiento".

Indicó que en el caso del grupo de colaboradores del Ejecutivo "la curva de aprendizaje ha sido larga, pesada, y me gustaría un gabinete más cercano".

Monreal Ávila, quien asegura de Andrés Manuel López Obrador será el mejor Presidente de México de los últimos tiempos, anotó que "el Presidente hace todo, conduce todo, y necesita que su gabinete lo acompañe más".

Incluso, sugirió al gobierno federal "mejorar situaciones de relación con los medios, inversionistas y empresarios", y subrayó que "la reconciliación es buena, hay que hacerla eficaz, efectiva".

Además, expuso su desacuerdo en el caso de recortes presupuestales en los rubros de Salud, Educación, Ciencia y Tecnología, y en Política Social, ya que se trata de la columna vertebral del país.

cg