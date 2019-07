PAN y Morena chocan por “ley Bonilla”

Los legisladores del PAN y Morena tuvieron un encontronazo luego de que el senador panista Damián Zepeda, solicitó debatir sobre la validación que hizo el Congreso de Baja California a la reforma que amplía el mandato de dos a cinco años, del morenista Jaime Bonilla.

Después de que por dos semanas Morena rechazó debatir en el seno de la Comisión Permanente, la ampliación de mandato en Baja California, por está ocasión accedió, y solicitó a Jaime Bonilla rechazar dicha reforma.

El senador Damián Zepeda pidió a la Comisión Permanente pronunciarse sobre el tema, máxime cuando la Suprema Corte desechó una acción de inconstitucionalidad por un tecnicismo legal.

“Me parece que vale la pena expresarnos, porque en el PAN nos parece una marranada lo que hizo el Congreso de Baja California”, dijo Zepeda.

Expresión que fue criticada por el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, al decir que fueron los panistas en la entidad quienes la avalaron, en respuesta, Zepeda Vidales externó que ellos han rechazado el actuar de esos expanistas, pero que ellos no vieron al Presidente, miembro de Morena rechazar.

“Es una vergüenza que no esté defendiendo la democracia, entonces demos el debate. Aquí estamos nosotros, votaron los del PAN, mal sí, que los sancionen, eso hace un demócrata, no esconderse bajo un gobierno, que presente acción de inconstitucionalidad, que rechace el acto, coordinador no defendamos lo indefendible, unámonos, no busquemos señalar, porque yo también señalo.

No se vale decir a mí no me toca, pero ahí está su subsecretario de Gobernación defendiendo, ahí está la dirigente de Morena, defendiendo la acción, que vergüenza, hagamos algo para evitar ello, pensé que aquí había coincidencia, pero si quieren debatimos”, externó.

Delgado Carrillo dijo que Morena condena la acción que tomó el Congreso del estado, pero que al PAN le duele señalar que lo hizo la mayoría panista, “es la marca de la casa de siempre venir aquí a gritar, a decir que son expanistas, cuando ayer mismo volvieron a ratificar está acción, no se vale la hipocresía y el doble discurso”, asentó.

Por lo que el presidente de la Mesa, Martí Batres se vio obligado a pedir orden en el salón, pues fuera de micrófonos seguían debatiendo Zepeda con Delgado.