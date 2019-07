Morena presenta iniciativa para sepultar Seguro Popular

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, presentó una iniciativa, ante la Comisión Permanente del Congreso, para crear un solo organismo encargado de garantizar los servicios de salud en México, el Instituto de Salud para el Bienestar, con el que se sepultará a la Comisión Nacional de protección Social en Salud y al Seguro Popular.

Las modificaciones se propusieron a la Ley General de Salud, a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y a la Ley de Coordinación Fiscal. También se pretende que el nuevo organismo provea medicamentos gratuitos de manera igualitaria a toda la población.

A través del Instituto de Salud para el Bienestar, la Secretaría de Salud, en coordinación con las entidades, se hará cargo de organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a las personas que no cuenten con seguro social.

La iniciativa de reforma también establece que el Consejo de Salubridad General será el encargado de elaborar el Compendio Nacional de Insumos para la Salud; y prioriza como un servicio básico de salud la atención a personas mayores y la salud sexual y reproductiva.

Además, incluye en la lista de profesionales que puedes prescribir medicamentos a los médicos homeópatas y a los enfermeros, pero éstos últimos sólo podrán recetar los medicamentos que indique la Secretaría de Salud en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Seguro Popular fueron creados en 2003 y eran operados por los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, mediante acuerdos de coordinación firmados entre el Ejecutivo Federal.

Mario Delgado aseguró que el Seguro Popular “lejos de ser un modelo de atención en salud, es un sistema de financiamiento que únicamente cubre el costo de la atención, [pero] no cuenta con infraestructura ni personal médico”.

“Más de la mitad de la población en México no cuenta con seguridad social, y el Seguro Popular, después de 15 años en operación, no ha logrado atender a la totalidad de población sin seguridad social, no ha cumplido su objetivo”, dijo.