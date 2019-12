“La 4T es mucho mejor que régimen neoliberal”: Mario Delgado

El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, asegura que el pasado periodo ordinario de sesiones fue uno de los más fructíferos y eficaces en materia legislativa; además, afirma que el balance es positivo y sobresaliente y que el presidente Andrés Manuel López Obrador está muy satisfecho con el trabajo de todos los legisladores de la Cuarta Transformación.

En entrevista con EL UNIVERSAL, rechaza las críticas de la oposición y dice que no son una mayoría que abusa o que tenga soberbia, al contrario, afirma, han sido incluyentes. Reitera que permitieron a la minoría aprobar sus propias iniciativas: “Hemos hecho un trabajo histórico, somos los constituyentes de la Cuarta Transformación”.

El legislador acepta que sí se aprobaron reformas peligrosas, pero no para los ciudadanos, sino “para corruptos, factureros, los que evaden al fisco y los delincuentes electorales”, y rechaza que la Ley de Extinción de Dominio perjudique a la sociedad mexicana.

Manifiesta que con su mayoría política van a seguir apoyando la agenda del Presidente de la República, siempre buscando consensos y escuchando a los demás.

Respecto a la opinión de sepultar a la 4T y construir una quinta porque ésta no sirve, el líder morenista responde: “Estamos demostrando que la 4T es mucho mejor que el régimen neoliberal”.

Confirma que sigue interesando en ser el líder nacional de su partido y hace un llamado a la unidad, porque, afirma, si continúan las peleas, está en riesgo que Morena mantenga la mayoría en la Cámara de Diputados y pierda gubernaturas. “Si se siguen peleando, vamos a un callejón sin salida”, enfatiza.

¿Reprobados o aprobados los legisladores en este periodo?

—Estamos presenciando uno de los periodos más fructíferos en materia legislativa y más eficaces.

Prácticamente agotamos la agenda del gobierno y de la Cuarta Transformación. Se nos quedó pendiente por ahí el tema de la inmunidad parlamentaria, del fuero, [pero] prácticamente lo demás lo terminamos, entonces yo creo que es un balance muy positivo, no sólo aprobado, yo creo que [fue] sobresaliente.

¿El Presidente de la República está satisfecho con el trabajo de los legisladores?

—Sí, está muy satisfecho. Lo dijo el [pasado] 1 de diciembre y lo manifiesta así en su libro.

René Juárez Cisneros y Juan Carlos Romero Hicks aseguran que se aprobaron reformas peligrosas y que va a ser difícil su debida implementación.

—Claro que hay reformas muy peligrosas, [pero] muy peligrosas para la corrupción, porque se sancionará por primera vez [ese flagelo].

Son reformas peligrosas para los factureros, para todos aquellos que se dedicaban a evadir al fisco. Ahora esos delitos serán considerados como delincuencia organizada.

Estas reformas son peligrosas para los delincuentes electorales, quienes ahora tendrán que pagar con prisión preventiva oficiosa. Pero [también] son, en cambio, muy favorables para el país y la transformación que estamos viviendo.

¿La ciudadanía no le debe temer a las reformas aprobadas?

—No, al contrario, la ciudadanía es lo que pidió por muchos años que se acabara la corrupción.

Muchos empresarios que se esfuerzan todos los días con honestidad, con sacrificio, generando empleos, pues resultaba injusto que aquellos que se dedicaban a saquear al fisco, pues generaran más patrimonio que ellos.

Ahora se pagan impuestos, todos parejo con lo que les toca.

La oposición también acusa un poco de soberbia de Morena y que había oídos sordos.

—Sus propias votaciones los contradicen, porque buena parte de estas reformas fueron acompañadas por distintas fracciones, no sólo nuestros aliados, también los de la oposición.

Hay que recordar, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional o la reforma educativa, en la que el propio PRI nos acompañó, a pesar de que lo que se estaba derogando era una reforma impulsada por ellos en la administración [federal] anterior.

Si hubiera oídos sordos, pues yo creo que no nos hubieran acompañado absolutamente en nada.

Otro balance que no hemos hecho [es éste]: cuando fui senador de oposición, a mí nunca me aprobaron absolutamente nada.

Nunca pude cambiar una coma de nada, todo era rechazo, rechazo, y había iniciativas muy valiosas. Yo hice una ley alternativa a la de hidrocarburos, elaboré una propuesta de reforma educativa, siempre fue mi causa que los jóvenes tuvieran beca y [contra] el bullying.

Y aun siendo causas nobles, simplemente por ser yo senador de la oposición nunca fueron aprobadas. Ahora tenemos iniciativas impulsadas por grupos parlamentarios de oposición que han sido avaladas.

Hay una lógica diferente, no somos una mayoría que abusa, no somos una mayoría soberbia, hemos sido muy incluyentes en que va caminando la agenda de la Cuarta Transformación.

También dejamos que otras iniciativas, las cuales nos parecen buenas para el país y que tienen como origen otros grupos legislativos, puedan salir adelante.

Eso, en otros tiempos, hubiera sido imposible.

¿Seguirán utilizando su mayoría para aprobar los proyectos del Jefe del Ejecutivo federal?

—Claro que vamos a seguir apoyando la agenda del Presidente, compartimos la misma plataforma. El Ejecutivo está gobernando con la plataforma que prometió en campaña, que es la misma que nosotros ofrecimos como candidatos a diputados federales.

Es un acto de congruencia y de coincidencia en el proyecto, y lo vamos a seguir impulsando.

¿Con avasallamientos?

—No, [lo haremos] siempre tratando de construir consensos, tratando de escuchar a los demás.

Hay ya partidos que al final del día toman su decisión por un posicionamiento político y [eso] también

es respetable.

Romero Hicks afirma que hay que sepultar a la Cuarta Transformación y empezar la quinta porque esta no sirve.

—Es una añoranza del pasado, ¿no?, del pasado corrupto, violento, donde se sacrificaba a la población.

Por supuesto que hay que impulsar la Cuarta Transformación.

Nada más te doy un dato, en el tema salarial, en la Cuarta Transformación se ha incrementado 36% el sueldo mínimo.

¿En cuánto aumentó en los gobiernos neoliberales? Siempre era sacrificar al pueblo. ¿Con cuánto endeudaron al país? Ahora se ha detenido el endeudamiento.

Que no se nos olviden los gasolinazos, los cuales ya desaparecieron en la Cuarta Transformación.

[Se trata de] una añoranza de un país que fracasó, pero que [también] tenía una clase política corrupta y abusiva. Ellos [los políticos] se la pasaban muy bien, y yo creo que es lo que extrañan, no les acomoda la austeridad, no les gusta la democracia, la pluralidad democrática, no les agrada que el pueblo tenga el mando del gobierno.

¿La 4T entonces fue mejor que el régimen neoliberal?

—Sin duda. Estamos demostrando que es mucho mejor que el régimen neoliberal. Y es, obviamente, 2020 el año clave para consolidar los resultados que estamos teniendo, también para que esta serie de reformas que hicimos en la Cámara [de Diputados] empiecen a transformar la vida de todos los ciudadanos y se vean los efectos.

¿Qué viene para 2020?

—Varios temas: tenemos la ley de Finagro, que es articular de manera estratégica todos los entes de gobierno que se dedican a apoyar al campo, para que tengamos ya una atención eficaz a los pequeños, medianos y grandes productores, con una nueva estrategia que potencialice el desarrollo del agro mexicano.

Vamos a tener otra vez el tema del fuero, lo volveremos a plantear como lo hizo el Presidente.

[Otro pendiente es] que el Ejecutivo federal pueda ser juzgado por actos de corrupción, delitos electorales o graves y no generar ninguna sobreprotección o sobrefuero para los legisladores.

Vamos a insistir en el tema de financiamiento de los partidos políticos. Ojalá y el Mandatario presente una iniciativa preferente, como lo ha anunciado en esa materia.

Tenemos pendiente la reforma constitucional al artículo cuarto, para incluir los nuevos derechos sociales: la pensión [para el] adulto mayor, la beca a los jóvenes en preparatoria y la pensión para personas con discapacidad.

Sobre la dirigencia de Morena, ¿cuál sería su llamado para que la situación se solucione?

—Necesitamos un acto de madurez, de sensatez política, de acuerdo al momento histórico que estamos viviendo.

También [requerimos] visualizar qué es lo que sigue para el proyecto de la transformación y qué nos corresponde a cada quien.

Que asumamos la responsabilidad que nos toca a cada uno y que actuemos conforme a los principios y valores, siempre poniendo por encima [de todo] el interés superior del proyecto de la transformación.

[También] tenemos que ser capaces de organizarnos para que ese instrumento siga siendo eficaz, para convocar a las mejores causas, seguir ganando más simpatías, continuar atrayendo a los mejores liderazgos y para que el movimiento siga creciendo.

Es muy importante lo que viene, es mucho lo que está en juego, como para que lo reduzcamos a la ambición, a la politiquería o al capricho de algunas personas. Tenemos que ser capaces de darle la vuelta.

El llamado es a la unidad. Hay una sugerencia no atendida por parte del Presidente de la República, él hizo una advertencia: “Vayan por las encuestas para ahorrarse problemas”, [pero] no se le quiso escuchar, [pues hubo] mucha soberbia.

No se le escuchó, se le dijo que no debería meterse y vemos el problema en el que está el partido.

Si se le hubiera hecho caso, no estaríamos donde estamos, ya hubiéramos tenido una renovación pacífica [en el partido] y con mucha legitimidad, perdón, en orden y con mucha legitimidad.

¿Estaría en riesgo la mayoría de la Cámara de Diputados, así como perder algunas gubernaturas si no se logran poner de acuerdo en Morena?

—Sí. Si se siguen peleando, si se sigue llevando al partido a un callejón sin salida, claro que está en riesgo. Ahí habrá responsabilidades históricas que cada quien tendrá que asumir.

¿Usted continúa en la pelea?

—Yo sigo en la coincidencia con el Presidente de la República.

Aquí [en la Cámara de Diputados] nos ha ido muy bien siguiendo su guía y sus recomendaciones.

Hemos hecho un trabajo histórico, somos los constituyentes de la Cuarta Transformación y hemos tenido una gran lealtad con el proyecto y ningún interés personal se ha puesto por delante.

Siempre [se trabaja] en favor, primero va el proyecto... Entonces, lo mismo debe de hacer el partido [Morena]. Siguiendo esa fórmula nos va a ir muy bien.

Yo tengo la coincidencia con el presidente [Andrés Manuel López Obrador] de que el proceso de renovación debe hacerse a través de las encuestas.