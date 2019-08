Gobernadores de Morena demandan unidad en proceso interno del partido

En medio de la disputa por la dirigencia nacional de Morena, cinco gobernadores de ese partido pidieron garantizar la unidad en el proceso de elección de liderazgos estatales y nacionales y aseguraron que no interferirán en el proceso .

Aunque varios mandatarios han sostenido encuentros públicos con el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, se deslindaron de dar su apoyo a cualquiera de los contendientes.

“Nos abstendremos de interferir favoreciendo a un candidato o candidata en particular y en ningún momento violentaremos las disposiciones electorales internas del partido morena ni las legales en la materia. No robar, no mentir y no traicionar al pueblo, son consignas de nuestro movimiento. Es nuestro deseo y así actuaremos en consecuencia”, expresaron.

En carta enviada esta tarde al Consejo Nacional y leída por su presidenta, Bertha Luján, fijaron así su postura Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, Adán Augusto López de Tabasco, Rutilio Escandón de Chiapas, Miguel Barbosa de Puebla y Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México.

En el pronunciamiento los mandatarios expresaron que “la prioridad en estos momentos, por encima de todo, es fortalecer y consolidar la Cuarta Transformación”

Por eso insistieron en su llamado a todos los militantes de Morena a llevar la elección de la dirigencia “con madurez política, poniendo por encima de todo los intereses del pueblo”.

rmlgv