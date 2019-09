Convocará San Lázaro a parlamento abierto para analizar facturación falsa

La Cámara de Diputados discutirá en parlamento abierto, la minuta con reformas legales en materia de combate a la facturación falsa, asunto en el que senadores de oposición han anunciado la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN).

Diputados de todos los partidos instalaron este martes la mesa de trabajo para el análisis de las enmiendas, que será encabezado por el morenista Sergio Gutiérrez Luna.

El legislador informó que el próximo jueves se acordará el formato, los días y los participantes; gobierno, especialistas y particulares que podrían participar en el ejercicio de discusión, en audiencia abierta.

Empero, el diputado Antonio Ortega Martínez, del PRD, demandó a Morena definir si hay disposición a realizar modificaciones a la minuta remitida por el Senado, pues en realidad las propuestas provienen de la Secretaría de Hacienda y de Palacio Nacional.



“¿Hay disposición? ¿Están conscientes de que hay un clima de desconfianza contra esta reforma de muchos actores? Y traerlos a un ejercicio de parlamento abierto, a que se expresen y despreciar su punto de vista, hacerlos a un lado no vale la pena", dijo.

Pidió a Morena asumir el costo de invitar a alguien a que hable para que finalmente no sea escuchado, y recordó que una política de Estado, no de un partido, no de una persona, se hace “escuchando e incorporando los puntos de vista de los actores sociales involucrados”, pero con voluntad de escuchar y atender las recomendaciones, no cerrarse a esa posibilidad.

Las reformas a analizar son a las leyes Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal.

El pasado 10 de septiembre, el Senado aprobó enmiendas a esas leyes para combatir la facturación falsa y a las empresas fantasmas, pero se estableció que será considerada delincuencia organizada y asunto de seguridad nacional ese tipo de facturación irregular, aun por montos bajos, de ahí que si bien coincidieron en combatir a las factureras PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano, anunciaron que acudirían a la SCJN.

rmlgv