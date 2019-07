Capturan a Juan Collado, lo acusan de lavado de dinero

[email protected]

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en la Ciudad de México al abogado Juan Ramón Collado Mocelo, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las autoridades informaron que la tarde de ayer elementos de la dependencia cumplieron en la capital del país una orden de aprehensión contra el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto y del excandidato presidencial panista Diego Fernández de Cevallos.

La fiscalía detalló que el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la capital de la República, la orden que fue ejecutada por policías federales ministeriales.

Anoche, el litigante, quien es presidente del Consejo de Administración de Libertad Servicios Financieros, fue trasladado y puesto a disposición del juez de Control del Reclusorio Norte que libró la orden de aprehensión.

La audiencia inicial del abogado comenzó a las 21:00 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde su defensa solicitó un receso para leer la carpeta de investigación que la FGR tiene.

Fuentes de la FGR consultadas por EL UNIVERSAL indicaron que a la par de la orden de aprehensión contra Collado Mocelo: “Hay varias órdenes que se giraron contra implicados en estos delitos. En las próximas horas esperamos estar cumplimentando las órdenes que faltan”.

Durante las diligencias se supo que la orden de aprehensión contra Collado también involucra a José Antonio Rico, expresidente de Cajas Libertad, así como a José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tania Patricia García Ortega.

En un comunicado, Libertad Servicios Financiero, respaldó a Collado Mocelo y aclaró que sus operaciones no se vieron afectadas además de que dará seguimiento al caso.

Antes de la medianoche se esperaba que el agente del Ministerio Público regresara a la Sala de Audiencias para formular la imputación por delincuencia organizada y lavado de dinero contra Collado Mocelo.

Los funcionarios consultados confirmaron que el litigante —quien ha representado a múltiples políticos, como el expresidente Peña Nieto, y al líder petrolero Carlos Romero Deschamps— fue aprehendido cuando comía en el restaurante Morton’s The SteakHouse ubicado en Lomas de Chapultepec.

La FGR afirmó que la aprehensión se realizó con pleno respeto a sus derechos humanos. “Sin uso de violencia ni afectación a terceros, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió”, señalaron.

Trascendió que la detención del abogado se debió a un procedimiento judicial radicado en Querétaro, y que en la captura participaron media docena de elementos de la FGR.

En la fiscalía aseguraron que el caso es de “suma importancia para la institución, por lo que para evitar que se les ‘caiga’ no serán revelados más detalles de lo informado en el comunicado para cuidar el debido proceso”.

“Siempre le hemos hecho así [cuidar el debido proceso], pero en este cuidaremos que no se nos caiga, [no divulgar más información sobre el caso] para no correr riesgos”, agregaron las autoridades.

Con base en el Código Penal Federal, el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita alcanza libertad bajo fianza, por lo que el abogado, quien está casado con la actriz Yadhira Carrillo, podría enfrentar el juicio en libertad.

Sin embargo, por el presunto ilícito de delincuencia organizada y en caso que el juez considere que hay elementos suficientes para iniciar un proceso penal, el reconocido abogado no podría salir en libertad bajo fianza, ya que este delito está tipificado de prisión oficiosa.

En su cuenta de Twitter, la actriz Leticia Calderón agradeció las muestras de apoyo y solidaridad tras la detención de su exesposo Juan Collado, con quien tiene dos hijos, pero sostuvo que no daría declaraciones.

El pasado 21 de mayo, en la boda de su hija Mar Collado con Gonzalo Zabala, que se realizó en la Ciudad de México, asistieron como invitados expresidentes, exsecretarios de Estado y personajes de la vida política.

Entre los invitados estuvieron los expresidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, así como el hermano de este último, Raúl Salinas; Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte; Aurelio Nuño y José Narro, exsecretarios de Educación y de Salud.

Otros invitados fueron la dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas; el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, así como Enrique Ochoa, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y expresidente nacional del PRI.

También estuvieron algunos gobernadores como el de Chiapas, Manuel Velasco, así como Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).