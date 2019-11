El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo informó que el saldo de la agresión contra la familia LeBarón ascendió a nueve personas asesinadas, tres mujeres, seis menores de edad; así como otros seis menores de edad con lesiones (una de ellas herida de bala en la espalda) y una menor presuntamente desaparecida.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Durazo Montaño dio un parte sobre la agresión cometida en los límites entre Sonora y Chihuahua.

Señaló que ayer la familia LeBarón se trasladada en tres Suburban de Galena, Chihuahua a Bavispe, Sonora, y alrededor de las 13:00 horas fueron emboscados por un grupo armado.

Alfonso Durazo dijo que una de las posibles causas de la agresión es que las camionetas en las que viajaba la familia LeBarón pudo haber sido confundido por los grupos que se disputan el control de la región.



Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Se sabe que es una zona en disputa entre una célula vinculada con el Cártel del Pacifico llamado Los Salazar.

Hasta el momento se desconoce si los LeBarón contaban con protección de la Policía Federal.



"Si México necesita ayuda contra estos monstruos, EU está listo"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos ofreció su ayuda en torno al caso del ataque a la familia LeBarón, ocurrido ayer en Chihuahua, en el que fallecieron tres mujeres y seis niños, mientras que otros menores resultaron heridos y una más se encuentra desaparecida.

"Si México necesita ayuda contra estos monstruos, EU está listo", dijo Trump a través de redes sociales.

Además, el presidente de EU se mostró en espera la llamada del "nuevo gran Presidente" de México, Andrés Manuel López Obrador.

AMLO agradece a Trump

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no cambiará la estrategia de seguridad para atacar, nuevamente, al crimen organizado con elementos de las Fuerzas Armadas, después de la emboscada en que nueve integrantes de la familia LeBarón resultaron heridos y perdieron la vida.

“Es un rotundo no”, respondió el presidente ante la pregunta expresa de la prensa. “Claro que es doloroso y claro que quisiéramos que esto no sucediera, pero pensamos que acribillando, masacrando, con el uso de la fuerza a sangre y fuego, no se resuelva el problema”, señaló.

Sobre la disposición del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de “ayudar a México a terminar con los cárteles del narcotráfico”, López Obrador dijo que sí le llamaría, pero solo para agradecerle, pues no permitirá la intromisión del extranjero en la estrategia de seguridad.

“Tenemos que actuar con independencia de acuerdo con nuestra Constitución. Voy a hablar con el presidente Trump para agradecer su apoyo, y si en los convenios de cooperación hay posibilidad de que se pueda contar con ayuda en el caso de que se necesite, en el marco de la legalidad vigente. Pero no es que vengan agentes de otro país a México”, dijo.

Antes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, expresó que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se mantiene en contacto desde anoche con el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau.

“Les comparto que, por instrucciones del presidente López Obrador, estamos en comunicación desde ayer con el Embajador de los Estados Unidos, Chris Landau, y su equipo respecto a la tragedia ocurrida en los limites de los estados de Sonora y Chihuahua”, escribió esta mañana el canciller.

El presidente López Obrador detalló que sí hay cooperación, pero cuidando la soberanía de ambos países. “Estoy seguro que su contenido tiene que ver con el deseo de ayudar y cooperar, no ha sido irrespetuoso, no ha sido injerencista, cada vez que hablamos ha sufí respetuoso de eso. No coincidimos (en querer guerra), no va de acuerdo con nuestras convicciones, lo peor que puede haber es la guerra”, añadió.

¿Quiénes eran las víctimas de la familia LeBarón?

De acuerdo con la versión de dos familiares de las víctimas, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, los hechos iniciaron alrededor de las 9:30 horas de ayer, cuando tres mujeres y sus 14 hijos salieron de Bavispe, Sonora, con destino a la comunidad mormona de La Mora, que se ubica a cuatro horas del municipio de Galeana, en Chihuahua.

Durante el trayecto, el vehículo —que era tripulado por Rhonita Miller LeBarón, acompañada por cuatro de sus hijos: un par de gemelos de seis meses y dos niños de ocho y 10 años—, sufrió una avería en un neumático por lo que el segundo vehículo se regresó a Bavispe a fin de traer otra unidad; sin embargo, al acercarse al sitio donde habían dejado a Rhonita y a sus hijos, observaron grandes nubes de humo.

Al llegar al punto, localizaron la unidad y a los cuerpos completamente calcinados, y fueron víctimas de una nueva agresión a balazos, por lo que las dos mujeres y 10 menores de edad corrieron hacia diversos puntos para ponerse a salvo.

En la huida, las dos mujeres, Christina y Dawna LeBarón, así como cinco de sus hijos, fueron asesinados por los sicarios, mientras que otros niños, impulsados por el mayor de ellos, huyeron del lugar.

Comparten video de la camioneta de los LeBarón calcinada

A través de redes sociales, Lafe Langford Jr., integrante de la comunidad LeBarón, compartió un video del vehículo calcinado y señaló: “A los ciudadanos de Estados Unidos de América, México y a los seres humanos en todo el mundo. A las 7:00 de la tarde, con tristeza indescriptible les informamos que Christina Langford y Dawna Langford, junto a muchos de sus preciosos e inocentes hijos, han sido asesinados.

“No hemos tenido ayuda de los poderes [ni de] las autoridades hasta el momento; uno de los niños mayores escapó con cuatro de sus hermanos y se encuentran escondidos (...) Estamos luchando para encontrar a nuestros seres queridos, arriesgando nuestras propias vidas, mientras el gobierno y Ejército no están por ningún lugar”.

Desgarrador.

La voz de un abuelo registrando la masacre de sus nietos y su madre... de la familia LeBarón.

Es el dolor. Es la locura.

Esto es lo urgente, lo importante.

Si no cambia, lo demás sale sobrando.

pic.twitter.com/h9oMOeJTQr — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) November 5, 2019

cg