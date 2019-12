AMLO explica uso de Suburban tras polémica

El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó una pregunta sobre la política de austeridad de su gobierno para aclarar el uso de una camioneta durante sus giras por carretera, luego de que le fuera cuestionado el uso de una Suburban negra el fin de semana en su visita a la nueva fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en Oriental, Puebla.

“Se han vendido todos los vehículos, pero todavía quedan algunos ahí. Era impresionante el número de camionetas blindadas, de lujo, más de 100 solo para la presidencia. Y dicen mis adversarios –voy a aprovechar para contestar– ‘¿y donde quedó el Jetta?’ Porque voy en camioneta.

“Y hasta me rayé, porque es modelo reciente, no blindada. Sí, tenemos dos, las que dejamos, porque es más fuerte; porque en carretera, en el Jetta sí estoy más expuesto. Y no a que me vayan a hacer algo, sino de que, si hay un accidente (pase algo). También es fuerte el Jetta, eh, no le quiero hacer mala fama”, dijo.

En su conferencia matutina, el mandatario fue cuestionado sobre los recursos destinados a la protección de derechos humanos, de los que afirmó que “no hay límite” y se dará “todo lo que se requiera”. Y ahí recordó que el gobierno ha vendido algunos bienes, como medida de austeridad, para poder financiar esos rubros.

El presidente ha utilizado el característico vehículo Volkswagen Jetta Clásico durante todo su primer año de gobierno –incluso desde la campaña hacia la presidencia–, pero en las giras lo cambia por una camioneta que le dé "mayor seguridad en el camino" y, además, le permita interactuar con la gente que lo reconoce en sus viajes.

cev