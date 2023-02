Política exterior, en riesgo en 2023, dicen diplomáticos

En una nueva publicación del Grupo México en el Mundo, asociación de diplomáticos e internacionalistas dedicada a la reflexión y análisis sobre las relaciones exteriores del país, titulada Desafíos para la política exterior de México en 2023, se advierte de una mayor presión del Congreso de Estados Unidos sobre nuestro país y la intención de dar cargos diplomáticos a exgobernadores de oposición, así como un análisis de la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte.

Martha Bárcena Coqui, exembajadora de México en Estados Unidos, asegura que con la nueva composición que hay este año en el Congreso estadounidense habrá una mayor atención y presión sobre México en temas como la implementación e interpretación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como en seguridad y migración.

En su artículo Relación bilateral México-Estados Unidos: focos rojos y amarillos en el Congreso estadounidense, la diplomática señala que 2023 puede ser el año que prefigure los temas que dominarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en México en 2024, “y el mayor riesgo es que se busque convertir de nuevo a nuestro país en la piñata que hay que romper.

“Estos cambios permiten augurar una mayor atención y presión sobre México en los siguientes temas: evaluación del Congreso de la implementación del T-MEC, presiones del Congreso sobre temas en los que hay diferencias de interpretación del T-MEC, y seguridad y migración”, indica.

Recuerda que están en curso las consultas solicitadas por Canadá y EU sobre la política energética de México en el marco del T-MEC. “Hasta el momento, las conversaciones entre México y Estados Unidos continúan y, al parecer, el gobierno estadounidense no se ha dado por satisfecho con las respuestas recibidas de México. De no fructificar las negociaciones, es probable que la Oficina del Representante Comercial de EU solicite el establecimiento de un panel de controversias, cuya decisión podría conocerse a finales de 2023”.

En el tema de seguridad y migración, la exembajadora señala que el control de la Cámara de Representantes por parte del Partido Republicano augura una mayor atención y crítica al aumento de los flujos migratorios en la frontera común, así como a la creciente penetración del crimen organizado percibida en México.

Destaca que los republicanos abordan el tema migratorio desde la perspectiva de la seguridad nacional y existe el riesgo de que los más radicales presionen en el Capitolio para declarar a las organizaciones criminales mexicanas como terroristas.

“Si bien es poco probable que esto ocurra, por las propias implicaciones legales para los ciudadanos estadounidenses que colaboren con ellas, el tema puede causar mucho ruido. El gobernador de Texas ya se ha manifestado a favor de dicha declaratoria”, señala.

Destaca que la preocupación por el elevado número de muertos por sobredosis de fentanilo en EU también contribuirá a esta creciente fiscalización del tráfico ilícito de drogas, y los republicanos serán menos receptivos a las demandas de México de reducir el tráfico ilícito de armas.

“Sin duda, 2023 puede ser el año que prefigure los temas que dominarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos y en México en 2024, y el mayor riesgo es que se busque convertir de nuevo a nuestro país en la piñata que hay que romper”.

Mientras tanto, en el artículo De la Iniciativa Mérida al Entendimiento Bicentenario, Carlos A. Pérez Ricart, investigador del Departamento de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), detalla que los principales desafíos de la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad pública son el apuntalamiento y la institucionalización del Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras como nuevo marco rector del diálogo bilateral.

Otro de los desafíos es impedir que la persecución de dos objetivos centrales para cada país —atender la crisis de opioides sintéticos en Estados Unidos y reducir el contrabando de armas en México— terminen por generar situaciones de conflicto en la agenda bilateral.

“Todo esto se presenta en medio de un ambiente complejo, en el que se avizoran duras contiendas electorales en los dos países rumbo a 2024.

“En definitiva, no son pocos los retos que enfrenta el tema de la seguridad en la agenda bilateral. En un ambiente complejo y sujeto a situaciones de inestabilidad recurrente es difícil ser optimista en 2023”, advierte.

Cargos diplomáticos para exgobernadores buscan fragmentar a oposición

En el artículo La desprofesionalización de la política exterior de México, Jorge A. Schiavon, académico del CIDE, señala que el nombramiento de embajadores y cónsules de exgobernadores de oposición por parte del presidente López Obrador es parte de una estrategia de atracción y premio que busca debilitar y fragmentar a la oposición política en el ámbito legislativo y electoral.

Señala que con estos nombramientos se deja a varios embajadores de carrera sin cartera, desperdiciando su experiencia y capacidades.

“Una consecuencia no esperada será la creciente desprofesionalización en la conducción de la política exterior mexicana, ya que dichos titulares no necesariamente cuentan con el conocimiento diplomático para ejercer de manera óptima sus funciones. Además, desplaza a los miembros del Servicio Exterior Mexicano para asumir estas funciones, dejando a varios embajadores de carrera sin cartera, desperdiciando su experiencia y capacidades”.



Cumbre sin resultados significativos

En la presentación del documento del Grupo México en el Mundo, Olga Pellicer, exembajadora en Austria, considera que, más allá del clima de cordialidad que hubo en los discursos y fotos, la pasada Cumbre de Líderes de América del Norte en la Ciudad de México no arrojó “resultados significativos”. Pellicer señala que en la cumbre trilateral se eludieron “deliberadamente” las diferencias relacionadas con el T-MEC en materia tanto de energía como de migración.

“El clima de cordialidad que prevaleció en los discursos y fotos para el recuerdo contiene un mensaje importante: la clara decisión de mantener el diálogo y los encuentros entre los dirigentes de los tres países. Más allá de tal mensaje, la cumbre no arrojó resultados significativos”.

En el artículo Los retos de la política exterior mexicana... si existiera, el internacionalista José Luis Valdés Ugalde asegura que México carece de política exterior, lo que afecta las relaciones con EU.

“[El presidente Andrés Masnuel] López Obrador no entiende para nada a Estados Unidos y al mundo, es por eso que, ante la pasividad de la Cancillería y la imposición presidencial, no ha habido una política exterior, ni siquiera en la parte escrita, no se diga en los hechos. Como ninguna de las variables mencionadas está entre las prioridades de México, entonces la política exterior está en riesgo crítico precisamente por el hecho de que el Estado mexicano carece de una política que pudiera darle forma a un proyecto de internacionalización mexicano que nos permitiera estar presentes en la toma de las decisiones que se están avanzando en los diferentes escenarios del sistema internacional”.

La exembajadora en España Roberta Lajous destaca que en el segundo semestre de 2023 España ejercerá la presidencia de la Unión Europea, lo que representa una oportunidad de acercamiento entre Europa y Latinoamérica que México no puede desaprovechar.

“Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, en 1977, hemos construido una relación con España de carácter estratégico que debemos fortalecer. Pocos países en el mundo tienen tanto que ofrecer a México en su relación bilateral como España, país que, además, ha sido el mejor abogado de nuestras causas frente a la Unión Europea, es nuestro segundo socio comercial y de inversiones, así como la principal fuente de cooperación internacional para el desarrollo”.

En el documento Desafíos para la política exterior de México en 2023 también participaron Antonio Ortiz-Mena, Héctor Cárdenas Rodríguez, Isidro Morales, Lorena Ruano, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, Carlos Heredia Zubieta y Jorge Álvarez Fuentes, así como Susana Chacón y Francisco Suárez Dávila.