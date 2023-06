La diputada Yeidckol Polevnsky anunció que mañana acudirá a registrarse para participar en el proceso de selección del candidato presidencial de Morena.

También señaló que si no se lo permiten, como adelantó el dirigente nacional Mario Delgado, acudirá a las instancias que sean necesarias, entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

"Haré todo lo que sea necesario para estar inscrita, porque eso es una violación de derechos, porque es un insulto para las mujeres, o una violencia política de género, definitivamente, y es inaceptable", comentó.

También dijo que el hecho de que en las reglas se prohíban los debates, beneficia a un perfil en particular que no tiene la capacidad de defender sus propuestas.

"Yo digo: por qué no le preguntan a cada uno, quién está en contra y porque estarían en contra. Ah, es que le gusta debatir (a Yeidckol Polevnsky), pero ¿qué no es importante confrontar opiniones? ¿A quién están sobreprotegiendo, quién no sabe hablar?

"Todo mundo conoce a Ricardo Monreal buen tribuno. Ustedes han oído perfectamente bien, aquí, a Noroña, que es extraordinario. También el ex canciller, es uno de los tipos con mucha estructura. Entonces, no entiendo de qué se trata", apuntó.

Lamentó que Morena haya invitado a perfiles del Partido Verde y del PT, pero a ella no se le quiera dejar que participe.

"Están invitados, inclusive, quienes no son del partido; creo que yo tengo más derecho por ser fundadora, por haber trabajado en ello. Poco me conocen para creer que me van intimidar", aseveró.

tjm/rmlgv