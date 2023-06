El líder nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió a las corcholatas que este proceso interno no lo va a ganar quien tenga más recursos sino quien esté más cercano a la gente, y quien caiga en algún exceso o en derroche, lejos de verse favorecido, será sancionado por los simpatizantes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Delgado Carillo aseguró que serán las corcholatas las que tendrán que organizarse para conseguir los recursos necesarios para hacer recorridos, pues no están hablando de campañas, son sólo trayectos por el país para tener encuentros con la militancia.

Explicó que están cuidando el tema jurídico, pues el proceso está muy blindado, para que no haya ninguna intervención de la autoridad electoral tratando de descarrillar su proceso interno.

Leer también: "Hoy termina el dedazo", afirma Mario Delgado

Expuso que si algunas corcholatas acuden con uno de los medios de comunicación “adversarios”, se podría analizar una posible invalidación de su registro.

¿Ve un derroche de recursos?

—Este proceso no lo va a ganar quien tenga más recursos, sino quien esté más cercano a la gente, y quien caiga en algún exceso o en derroche, lejos de verse favorecido será sancionado por la gente, que es la que decidirá. Este proceso no se trata de quién tiene más recursos, sino quién está más cercano a la gente, quien caiga en excesos lejos de verse favorecido será sancionado por la gente.

¿Cómo van a ser los recorridos, ustedes van a aportar dinero para que puedan hacerlos o ellos tendrían que conseguirlo, cómo sería?

—Ellos tienen que organizarse.

Es decir, ¿ellos tienen que conseguir los recursos?

—Sí, ellos tienen… a ver, no estamos hablando de campañas, de derroche publicitario, son recorridos por el país para tener contacto con la militancia.

Monreal decía el domingo que iba a ser el partido el que pusiera los recursos.

—No está dentro del acuerdo.

¿Y no hay esa posibilidad?, porque Ebrard hablaba de esa alternativa que el domingo te planteó, de que el partido diera montos iguales para la equidad.

—Es algo que tenemos que cuidar, sobre todo por el tema jurídico, el proceso está muy blindado, para que no haya ninguna intervención de la autoridad electoral para tratar de descarrilar nuestro proceso, entonces tiene que ver con ese análisis jurídico.

¿Pero entonces sí está descartado que ustedes vayan a darle dinero a los aspirantes a la candidatura?

—No está descartado, pero tenemos que encontrar… a ver, no vamos a comprometerlos a ellos para que después puedan ser sancionados por actos anticipados de precampaña. Entonces, estamos viendo con los abogados si el financiamiento pudiera darse dentro de los términos y de las actividades que sí pueden desarrollar ahora en este proceso.

Entonces, ¿si les dan recursos podrían ser susceptibles de alguna sanción?

—No, yo no estoy diciendo eso, lo que estamos diciendo es que estamos cuidando, estamos blindando todo el proceso y el tema de los recursos lo estamos analizando también para que quede dentro de ese blindaje, no hay una decisión definida sobre los recursos, porque ante todo estamos cuidándolos a ellos de que no tengan problemas con la autoridad electoral.

¿Habrá alguna fiscalización del partido?

—Sí, vamos a estar pendientes de que se cumpla lo que se firmó, que son campañas austeras.

¿Habría alguna sanción o tope de gastos?

—No, vamos a estar vigilantes de todo el proceso de que se lleve con austeridad.

¿Quién haría esta lista de medios adversarios?

—Hay algunos que ya ni siquiera son medios de comunicación, ya son instrumentos de la derecha, de los conservadores, para estar golpeando sistemáticamente al Presidente de la República y a nuestro movimiento.

¿Hay nombres de medios?

—Son muy conocidos los que no tienen ningún interés en la pluralidad, pero iremos definiendo nombres. El gobierno no participa en nada, sería el partido.

Si van los aspirantes a los medios adversarios, ¿los estarían sancionando?

—Lo que va a ocurrir es que no les va a traer muchas simpatías con los ciudadanos y lo que quieren es justo ganar simpatías y no perder apoyos. La sanción la van a tener de la gente. Van a perder el apoyo de la ciudadanía o de los simpatizantes de Morena.

¿Podría venir una invalidación de su registro?

—Habría que analizar, pero se trata de ir en unidad.

¿Habrá sanciones para los gobernadores o funcionarios que se pronuncien por alguna de las corcholatas?

—Ayer hicieron el compromiso de no hacerlo y esperamos que cumplan todos porque todos somos copartícipes y coadyuvantes en esta unidad y en este proceso.

Bueno, también hizo el llamado el jueves y viernes pasados y se registró una minicargada a favor de Sheinbaum, por eso pregunto si habría sanciones para quienes no acaten este acuerdo.

—Pues no puedes tener ningún tipo de sanción, pero sí podemos hacer llamados de atención públicos. No podríamos sancionar a algún gobernador o alto funcionario. Yo creo que ahí ellos estarían en falta con el partido.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.