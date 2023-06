El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que con la definición de la elección de la candidatura del partido se termina el "dedazo" y la imposición.

"Hoy es un día histórico para nuestro movimiento, deberíamos hasta guardar un minuto de silencio por el dedazo, que hoy queda enterrado para siempre", afirmó.

"Es proceso inédito, porque es incluyente, es democrático, es transparente, es incluyente, es unitario, y termina para siempre, con el dedazo o con la imposición", enfatizó.

Recordó que el Consejo Nacional ha invitado a cuatro aspirantes: Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto, y abren la posibilidad de que, si el Partido Verde y el Partido del Trabajo lo aprueban dentro de su proceso, serán bienvenidos y participarán Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña.

Recursos vendrán de la gente

Mario Delgado afirmó que no habrá derroches, y que los recursos vendrán de la gente, al igual que en la fundación de Morena.

"No puede haber derroche. No puede haber exceso de gastos y no pueden tener ningún dinero que venga del gobierno", apuntó.

Afirmó que este tema está "totalmente cubierto" ante posibles sanciones del Instituto Nacional Electoral.

