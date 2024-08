La consejera del INE, Carla Humphrey, sostiene que el proyecto aprobado para la asignación de plurinominales tiene un análisis profundo y sólido, por lo que confió en que el Tribunal Electoral confirme la integración del Congreso.

En entrevista con EL UNIVERSAL señaló que la discusión sobre la conformación del Congreso —donde Morena y aliados tuvieron mayoría calificada—, se polarizó y cayó también en falsos debates, lo que derivó en amenazas en redes sociales y por correo hacia ella y otras consejerías.

Afirmó que durante este proceso escuchó todas las voces que se expresaron sobre el tema; sin embargo, en ningún momento se dejó presionar y que su decisión fue tomada con base en lo establecido en la Constitución.

¿Qué dice el acuerdo aprobado por el INE?

—Resolvimos la asignación de diputaciones y senadurías por vía de representación proporcional. ¿Qué es esto? El Congreso se integra por dos vías, llamémoslo así, por vía de mayoría relativa y por vía de representación proporcional. Tenemos que esperar a que se resuelvan todas las impugnaciones para poder asignar estas curules en la Cámara de Diputados o escaños en el Senado.

Se dio un debate sobre si el INE debía aplicar una nueva interpretación o aplicar la fórmula de años anteriores, ¿Cuál fue su postura?

—Tenemos aquí un debate importante que se dio en redes sociales, en los medios de comunicación, por distintos académicos también, incluso exfuncionarios electorales y pues aquí recibimos a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, a distintos grupos que vinieron a manifestar su preocupación en torno a la integración del Congreso. Creo que esto sirvió para poder tener un análisis más profundo de este tema, escuchando los comentarios, las reflexiones.

Tuvimos prácticamente dos meses y medio justamente para hacer estos análisis y creo que al final de cuentas, pues la interpretación es sólo una, la forma de aplicar la Constitución, allí está establecida y se ha aplicado, este artículo en la Constitución no se ha modificado en 30 años.

¿La polarización afectó el debate? ¿Existieron presiones?

—Creo que sí hubo una intención de presionar por parte de los dos lados. Me parece más de quienes querían que cambiáramos la interpretación de la Constitución sin ninguna base para hacerlo, porque hay que decir el día de la sesión del Consejo General recibíamos hasta 20 correos por minuto en un debate falso. Me parece mal que se le mienta la ciudadanía porque se hablaba de no a la sobrerrepresentación, cuando está permitida y avalada desde la Constitución, así está hecho nuestro sistema mixto, que tiene un factor que es predominantemente mayoritario, y otro que es de representación proporcional, pero sin lugar a dudas desde cómo está escrita la norma, acepta o permite la sobrerrepresentación. Todos los partidos políticos están sobrerrepresentados. Hay límites para ello y ninguno sobrepasó esos límites (de 8%).

El segundo falso debate es si teníamos o no que asignar a coaliciones los escaños vía representación proporcional. La propia norma constitucional, las leyes y distintas sentencias de la Sala Superior hablan que los espacios vía representación proporcional se otorgan a los partidos, no a las coaliciones; éstas no existen en el ámbito parlamentario.

¿Ha recibido amenazas en redes? ¿Cómo lo ha percibido?

—Sí, he percibido una campaña sistemática y organizada para presionar a los consejeros del INE. A título personal no me dejo presionar, no estoy buscando ningún título en particular para quedar como querían, la heroína o la salvadora, o no, sino simplemente cumplir con las obligaciones, que es cumplir con la Constitución y las leyes que de ella emanan. Por supuesto que rechazo tajantemente cualquier amenaza y cualquier presión que se quiera hacer vía medios de comunicación y redes sociales.