El gobierno federal y Morena podrían ocasionar la inoperancia del Poder Judicial si aprueban el recorte que proponen a su presupuesto, de entre 15 y 25 mil millones de pesos, advirtió el diputado Alan Castellanos (PRI).

"Entre 60 y 70% de sus órganos jurisdiccionales quedarían imposibilitados para atender sus obligaciones constitucionales, internacionales y legales", señaló el legislador federal.

Añadió que también existiría una violación a la Constitución, por transgredir la división de poderes y, con ello, la pérdida de vigencia del Estado democrático constitucional de derecho.

"Este tijerazo es un paso más en el desmantelamiento de los pilares democráticos de nuestro país y con ello se afectarían las capacidades institucionales para reducir la impunidad", dijo.

Refirió que Morena también busca eliminar 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial como "un intento de venganza y el único perjudicado será la ciudadanía que busca justicia".

En ese sentido, hizo un llamado a las y los diputados de todos los partidos a actuar con sensatez poniendo por delante los intereses y las necesidades de la ciudadanía.

“Si queremos que México y su impartición de justicia crezcan necesitamos que los tres poderes de la Unión se consoliden y robustezcan. Es mucho lo que está en juego, que no se olvide: No hay ni habrá transformación si no hay justicia”, remarcó.





















maot