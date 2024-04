Representantes de las religiones católica y evangélica arremetieron contra la playera pro Andrés Manuel López Obrador porque la consideraron preocupante y una amenaza al fomentar la violencia, pues atenta contra los valores cristianos al rendirle culto a la muerte.

Los integrantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) se manifestaron por la pacificación entre quienes promueven el uso de la playera con la imagen de la muerte.

Desde el fin de semana generó polémica la promoción en redes sociales y venta de una playera negra con la imagen de una calavera exigiendo silencio y la leyenda: “Un verdadero hombre nunca habla mal de López Obrador”.

Lee también: AMLO y Salinas chocan por línea editorial de TV Azteca

Mario Ángel Flores Ramos, exrector de la Universidad Pontificia de México y actual director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dijo: “Esa playera de la que tanto se ha discutido es una amenaza, así como esos narcomensajes que dicen que ‘si haces esto, ya sabes lo que te espera’. ¿Qué significa el mensaje que ponen en esa playera? Que nadie puede criticar al señor que nos gobierna porque, ¡cuidado!, en medio está la figura siniestra de la muerte. “El culto a la muerte nació en México, desafortunadamente, hace unos 30 años en ambientes de los criminales en la cárcel. De ahí se fue ampliando a los ambientes criminales en general y después se distorsiona como una figura seudorreligiosa, que protege curiosamente a los que viven en medio de la muerte. Y esto es absolutamente absurdo, es una distorsión de una falsa espiritualidad. Esto es contrario a la convicción y a la propuesta cristiana de que es el Dios de la vida el que vence a la muerte”.

Flores Ramos dijo que se le rinde culto a algo que no existe, a lo que no es santo y a lo que no lleva a los valores, sino a los antivalores. “Habiendo nacido en ese ambiente de criminalidad, que sigue siendo su principal nicho, es una contradicción que alguien que le arrebata la vida a otro pida la protección de la muerte. Esa es una lógica fatal, trágica y llena de maldad.

“Lo que prevalece en ese culto es la ignorancia y quienes dirigen esa falsa fe son unos vivales y unos bandidos. No hay que olvidar que el que se proclamó líder de ese culto tiene varios años en la cárcel. Todo ese mundo es totalmente negativo y es una pena que en ciertos ambientes de este gobierno estén propiciando esta falsa espiritualidad y este camino hacia la maldad”, insistió.

Agregó que quienes visten la playera lo primero que denotan es ignorancia porque no se dan cuenta de todo lo que significa como una propuesta de violencia y de muerte. Además, exhibe falta de valores, educación y cultura. “Esta playera se aprovecha de la ignorancia y está fomentando un mensaje que puede llevar a la violencia. Y es un mensaje absolutamente reprobable que quien critique a este hombre de alguna forma puede atenerse a las consecuencias. Ahí hay un mensaje velado de violencia”, agregó.

Por su parte, Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), que integran 15 mil iglesias evangélicas distribuidas en todo el país, indicó: “Nosotros creemos que rendirle culto a la muerte es una práctica anticristiana, además de que ese tipo de productos en lugar de ayudar al presidente Andrés Manuel López Obrador lo denigran, porque él no necesita ese tipo de alusiones o de pretendida publicidad. Insisto: el culto a la muerte atenta contra los valores cristianos y es antibíblica”, aseveró.

“En México existe un grupo minoritario que, desafortunadamente, no tiene conocimiento bíblico, por lo que le rinde culto a la muerte. Si conocieran la Biblia se darían cuenta de que Jesucristo prohíbe esas prácticas”, insistió.

Lee también: ¿Quiénes son los creadores de la playera con la Santa Muerte pro AMLO?

Añadió: “Muchas personas que le rinden culto carecen de principios cristianos y bíblicos, y en ocasiones son personas que fomentan y son parte de la violencia.

“La violencia no ayuda en nada a la sociedad y quien porte esa playera definitivamente va a fomentar algún tipo de violencia. Por cierto, en violencia estamos muy mal. Lamentablemente, la cantidad de muertos está alrededor de los 200 mil y esa cifra ha superado por mucho la cantidad de muertes de sexenios pasados”, dijo Arturo Farela.

Por su parte, Gustavo Ramos Mera, director de Comunicación de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, se manifestó por la pacificación entre quienes critican y quienes promueven el uso de la playera con la imagen de la muerte.

“Si hay un mensaje que podemos enviar es exactamente el de nuestro líder mundial, quien nos ha pedido ser pacificadores. La ira nunca persuade, la hostilidad no edifica a nadie, la contención nunca lleva a soluciones inspiradas. La contención es una elección. Ser pacificador es una elección. Ustedes tienen su albedrío para elegir la contención o la reconciliación. Los insto a elegir ser pacificadores, ahora y siempre”, declaró.

El líder espiritual llamó a evitar la confrontación y, en su lugar, instó al respeto mutuo entre seres humanos.

“Siempre debe imperar la comunicación y en ningún momento la amenaza, la burla o la degradación. Invitamos a todos a evitar la crítica y la contención por diferencias de opinión respecto de cualquier tema. Nuestra invitación es que interactuemos con los demás de una manera más elevada, donde la consideración y el respeto mutuo sean el elemento central”, expuso.

“Lamento que en esta administración no se tengan logros en ese rubro, aunque el Presidente tal parece que no está muy de acuerdo con los propios datos que arrojan las instituciones federales”, concluyó.