A pesar de que asegura no querer meterse en el funcionamiento interno del Congreso de la Unión, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado de atención a los legisladores de su partido porque, aseveró, deben regresar a sus territorios.

En su conferencia de prensa de ayer en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo instó a los legisladores de la autollamada cuarta transformación a “dejar un poco el escritorio” e informar a la ciudadanía de la reforma al Poder Judicial y de la reforma que se está haciendo a las empresas públicas del Estado en materia energética.

“Mi opinión es que los legisladores tienen una tarea fundamental y es regresar a su territorio. Sí, proponer leyes, votar las leyes, discutirlas, debatirlas, pero los legis-ladores fueron electos por el pueblo y muchas veces llegan a ese lugar, al Congreso, a ese gran edificio y ya no salen de ahí. Son representantes populares.

“Entonces, si están en una comisión o no es asunto de ellos, ¿en qué comisión?, ¿y cómo se eligen? Pero lo que es mi opinión muy personal es que, además de estar ahí, creo que ahora las sesiones son martes y miércoles, bueno, pues tienen jueves, viernes, sábado, domingo, lunes los que no están en comisiones y no tienen una tarea legislativa particular para hablar con la ciudadanía”, expresó la titular del Ejecutivo federal.

“Esa es una tarea fundamental; a territorio, territorio, así como nosotros vamos a territorio viernes, sábado y domingo, los legisladores, a territorio. Hay que dejar un poco el escritorio e irse a territorio”, insistió la Mandataria.

Cabe señalar que el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Mon-real, informó al respecto que la próxima semana sostendrán una reunión con legisladores de la 4T para responder a la demanda de la presidenta Sheinbaum Pardo de salir a territorio para socializar, a ras de tierra, los beneficios de las reformas constitucionales que se han aprobado, principalmente la judicial.

Resultado de reuniones

En una entrevista con medios de comunicación en el recinto legislativo de San Lázaro, Ricardo Monreal detalló que lo anterior surgió de una reunión que se realizó el fin de semana entre él, su homólogo en el Senado, Adán Augusto López; el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

“Para atender esta propuesta que nos hizo el expresidente hace unos días y que ahora retoma la presidenta Claudia, la semana que entra nos estaremos reuniendo senadores y diputados para que volvamos a territorio y que al volver a presidir reuniones distritales, municipales, ejidales, comunitarias, expliquemos qué es lo que estamos haciendo, cuáles son las reformas que se han aprobado y, sobre todo, la reforma judicial, su alcance, su contenido y sus consecuencias en beneficio de la población”, declaró el legislador morenista.