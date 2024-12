La venta de vapeadores y cigarros electrónicos en Tepito aún tiene fuerza pese a la aprobación de la reforma constitucional que prohíbe la producción y comercialización. En varios puestos ambulantes, vendedoras aseguran que no ha disminuido la venta e incluso, ha aumentado en los últimos días.

“Todo bien con la venta y se empezaron a vender más los Wax para cannabis, los de un gramo están en 300 o dos por 500”, dice una vendedora mientras vapea y atiende a unos jóvenes que compraron tres cigarrillos electrónicos en su puesto.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL, se constató la venta de vapeadores de nicotina y de marihuana, cuyo costo puede alcanzar hasta los mil pesos. A diferencia de la disminución de ventas en el centro de la Ciudad de México, en Tepito continúan con más de 50 marcas distintas.

“Están desde el año pasado con eso y todavía no lo prohíben”, afirma entre risas otra vendedora. A otros colegas minoristas les recomendó agregar más variedad y otros modelos a sus puestos, en caso de que se les caiga la venta. Ella, al ser mayorista, no está preocupada por la prohibición, pues en la calle Manuel Doblado no han llegado los operativos.

“Dijeron que iban a prohibir la venta, como ahorita ya hubo operativo en el centro por eso ya no hay allá. Que yo sepa aquí no ha habido operativo”, menciona mientras acomoda más vapeadores en sus repisas improvisadas, con la etiqueta: “Este producto contiene nicotina, la cual es una sustancia altamente adictiva”.

Entre las marcas más solicitadas están: IPLAY, Icewave, Kuz, Teddy Vape, Elfbar, MaxAir, Waka, Starx, Airis, RabBeats, Packspod y Mentos Mints. Los precios que maneja van de los 80 pesos hasta los 500; también vende ropa, encendedores y vaporizadores de cannabis: “Estos están en 300, están en oferta porque son de 3.5 gramos”, dice.

