Para Pedro Joaquín Coldwell, la forma de actuar del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien amaga con expulsar a los priistas que no coinciden con él, tiene rasgos estalinistas y recuerda a las purgas en el antiguo partido comunista soviético.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exgobernador de Quintana Roo aseguró que la pretensión del dirigente de reelegirse “es uno de los principales agravios que se ha hecho al PRI”, pues viola un principio fundacional y frena el desarrollo de nuevos cuadros.

Joaquín Coldwell critica la realización del Consejo Político Nacional la noche del pasado miércoles, que calificó de “madruguete” y “albazo”.

Sobre las críticas de Moreno Cárdenas, quien aseguró que los exdirigentes destruyeron al PRI y perdieron puestos electorales en los últimos años, dijo que no le queda el saco, pues en el año 2012, cuando dirigió al PRI, ganaron la Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto: “Esas declaraciones son las cortinas de humo que él lanza para ocultar lo que está haciendo”.

El exlíder priista advirtió que de no corregir el rumbo y frenar a la “camarilla gandalla” creada por Alito Moreno, “muy probablemente el tricolor perderá el registro en la siguiente elección presidencial”.

“La reelección es uno de los principales agravios que se ha hecho al Partido Revolucionario Institucional por esta dirigencia nacional y por la asamblea, se viola un principio fundacional del antecedente más remoto del PRI que es el Partido Nacional Revolucionario. En el ADN de los de los priistas está la no reelección de ningún dirigente nacional, eso es la violación de un principio histórico”, declaró.

El exdirigente tricolor, advirtió que las consecuencias de ese cambio, es que va a impedir la renovación de los cuadros en el PRI: “Crea un muro infranqueable y petrifica en la dirección del partido a una camarilla que no va a permitir que nuevos cuadros políticos puedan acceder”.

Sobre la sesión del Consejo Político que avaló el proceso de reelección, dijo: “Se trató la convocatoria dentro de esta característica del madruguete, del albazo, de no dar tiempo de reacción a la militancia y no permitirle la discusión y la deliberación democrática”.

El exdirigente Joaquín Cold- well también le respondió a Moreno Cárdenas tras las declaraciones de que los exlíderes del PRI le entregaron un partido hecho pedazos: “Yo gané, siendo el dirigente nacional en 2012 ganamos la Presidencia de la República, no me pongo ese saco, pero además son las cortinas de humo que él lanza para ocultar lo que está haciendo”, reviró.

El también exsenador y exsecretario de Energía dijo que Alito venía puliendo su estrategia para reelegirse desde hace cuatro años.

“Él viene preparando esto desde hace mucho tiempo, desde 2020. El método Asamblea de Consejeros incluía a todas las personas que integran el Consejo Político Nacional, pero también a las personas que integran los 32 Consejos Políticos de las entidades federativas, y en 2020, en otra de sus reformas ilegales rasuró y eliminó a los consejeros políticos estatales, entonces dejó el Consejo Político con sus incondicionales y esos son los que lo van a elegir para prolongarse en la dirigencia de forma antidemocrática y antilegítima”, acusó.

Sobre las advertencias de Moreno de ir contra quienes estén en su contra, Joaquín Coldwell dijo que Alito “muestra rasgos estalinistas”.

“Recuerda a las purgas de hace muchos años en el antiguo partido comunista de Stalin. Es un discurso excluyente que acelera el empequeñecimiento del PRI, porque el partido bajo la dirigencia de Alejandro Moreno se ha hecho más pequeño, y lo están convirtiendo en una camarilla que se ha agandallado la dirigencia del PRI”, indicó.

Adelantó que si no se corrige el rumbo, el PRI terminará por perder el registro, motivo por el que hizo votos para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avale la impugnación que interpusieron ayer: “Si los órganos que tutelan los derechos políticos no echan abajo esos estatutos, el PRI muy probablemente perderá el registro en la siguiente elección presidencial”, previó.

Joaquín Coldwell fue uno de los firmantes de la impugnación presentada ante el TEPJF. Explicó que como parte de los argumentos por los que solicitaron revertir las reformas a los estatutos internos del tricolor, destacan: violación al mandato constitucional que impide a los partidos hacer modificaciones a sus documentos básicos en medio de un proceso electoral en curso; violación al reglamento del PRI porque la asamblea fue convocada por el Comité Ejecutivo Nacional y debió emitirla el Consejo Político Nacional; y por violación al derecho humano de los militantes a la deliberación democrática.

“La militancia del PRI tenemos la razón y confiamos en que los magistrados, conocedores del derecho, nos hagan justicia”, concluyó.