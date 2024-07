Exdirigentes, exgobernadores, exdiputados, exsenadores y cientos de militantes del PRI alistan una “impugnación madre” para revertir la reforma a los estatutos del partido, a fin de evitar la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas como líder del tricolor.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el exdirigente del PRI Enrique Ochoa Reza dijo que son miles los priistas inconformes con la idea de que Alito se perpetúe en el poder del Revolucionario Institucional, y aseguró que con la acción legal citada “vamos a salvar al PRI de su secuestrador Alejandro Moreno”.

El priista señaló que el dirigente pretende convertirse en un pequeño cacique, y lo acusó de estar en un alto nivel de esquizofrenia “que no confía en nadie más de su equipo”.

Indicó que el PRI continúa cabalgando hacia el abismo y en la próxima elección federal corre el riesgo de perder el registro.

Ochoa Reza advirtió además que de seguir en la misma ruta, el centenario del PRI pasará de ser una conmemoración a un funeral.

“La reelección del dirigente tiene como propósito quedarse con la institución, quedarse con eso para su patrimonio personal y yo creo que no se debe de permitir. Hay que levantar la voz y que sean las autoridades electorales las que prevengan este atraco”, declaró.

El también exdiputado federal explicó que la impugnación, que será presentada este jueves ante el Tribuna Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJG), se sustenta en que la Constitución establece que no se pueden hacer reformas a los partidos mientras haya un proceso electoral en curso.

“El proceso electoral federal de 2024 no ha concluido, luego entonces el partido está imposibilitado para modificar sus documentos básicos como ilegalmente lo ha hecho esta dirigencia. Es un argumento de carácter constitucional y legal”, dijo.

Puntualizó que la dirigencia de Moreno Cárdenas concluye oficialmente el último día de agosto de este año “y por lo tanto no le daría tiempo de reformar toda esta ilegalidad antes de agosto, porque el proceso electoral sigue en curso, entonces está violentando la normatividad tratando de salirse con la suya”.

Moreno Cárdenas tiene miedo de perder el poder, al grado de padecer esquizofrenia y paranoia: “Está en tal nivel de esquizofrenia y paranoia que no confía en nadie más de su equipo y del partido que ocupe la dirigencia, la quiere completamente unipersonal”.

Enrique Ochoa Reza, quien milita en el PRI desde hace 33 años, indicó que no teme ser expulsado, pero reconoció que sí le preocupa que el dirigente actual termine por correr a todos los priistas.

Advirtió que de seguir por la misma ruta, el PRI terminará por perder el registro y desaparecer.

“Tengo la preocupación de que si el PRI continúa cabalgando hacia el abismo, en la próxima elección federal corra el riesgo de perder el registro, pero también tengo la preocupación que si la paranoia del actual dirigente de expulsar a toda aquella persona que no piensa como él, termine en que corra a toda la militancia y se quede absolutamente solo en el partido”, detalló.

Expuso que el PRI está próximo a cumplir 100 años y “sería grave que a pocos años de cumplir el centenario, la conmemoración se traduzca en un funeral”.

Para Ochoa Reza, Alito “perdió la vergüenza política” después de encabezar lo que llamó “la diligencia del fracaso”.

“Entregó los peores resultados en la historia del partido, uno esperaría que él ofrezca una disculpa, se haga a un lado y permita que el partido tenga un relevo generacional. Lejos de ello promueve una asamblea ilegal, hecha a modo en lo oscurito, cerrando las puertas a todos aquellos que no piensan de manera uniforme con él, y que tiene como propósito validar la concentración absoluta del poder del partido en una sola persona”, acusó.

El exdirigente nacional del PRI rememoró que el tricolor nació bajo el principio de la no reelección, por lo que la intención de perpetuarse en el mando es detestable: “Esa actitud es profundamente negativa y hay que detenerla ante las autoridades electorales, va en contra de los principios que dieron cauce a la construcción democrática del país, sufragio efectivo, no reelección. El Estado democrático mexicano se constituyó bajo ese lema para que perduraran las instituciones, no las ambiciones personales expresadas en caudillos, el actual líder pretende convertirse en un pequeño cacique al secuestrar a uno de los partidos políticos históricos del país”.

Consideró que la responsabilidad de todos los priistas comprometidos es salvar al tricolor: “Es el secuestro por Alejandro Moreno a una institución del Estado mexicano que se financia con recursos de todos los mexicanos, es el secuestro de un partido histórico que se construyó bajo el principio de sufragio efectivo, no reelección, y es el secuestro del partido que tenía como propósito evolucionar de un país de caciques por más pequeños que fueran, a uno de instituciones, por esa razón es que vamos a acudir a las autoridades electorales para que restablezcan la legalidad en el PRI”, sentenció.