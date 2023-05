Ante la advertencia del presidente de Morena, Mario Delgado, de que si el Partido Verde y el Partido del Trabajo no declinan por el candidato Armando Guadiana, en Coahuila, la alianza para 2024 estaría en riesgo, el senador Ricardo Monreal Ávila aseguró que no ve un rompimiento y aseguró que el Partido Ecologista es indispensable para refrendar el triunfo en las próximas elecciones presidenciales.

Al participar en la Convención Nacional del Partido Verde, el coordinador de Morena en el Senado sostuvo que no es el momento de dirimir internamente conflictos, desacuerdos o desencuentros, por lo que llamó a mantener la unidad del movimiento transformador.

“Tenemos que estar juntos, porque se pone en riesgo la elección presidencial. Yo sí creo que no es una suma aritmética, cuántos votos trae el Verde, cuántos el PT y cuántos Morena, y sumados es lo que representamos. No es una suma aritmética, es más allá de eso, y yo percibo y creo que el Partido Verde es indispensable en la alianza”, puntualizó.

Lee también AMLO: No habrá pago de dinero a Grupo México por concesión de Ferrosur; se busca compensación

Ante liderazgos y militantes del Partido Verde, a quienes refrendó su afinidad política, el senador Monreal Ávila insistió en que lo que le conviene a la coalición gobernante y lo que le puede generar la ratificación del triunfo es la unidad y la cohesión, “respetarnos como organizaciones políticas autónomas y respetarnos en todo nuestro programa de acción, en nuestra plataforma política”.

Monreal reconoció que los partidos aliados de la 4T tienen derecho a competir solos en las entidades donde consideren que no necesitan el respaldo de otras fuerzas políticas.

“Quizás ustedes no quieren la alianza, por ejemplo, en San Luis Potosí, no creo que necesiten la alianza, o en Chiapas, no creo que necesiten la alianza”, indicó.

El coordinador parlamentario de Morena y aspirante presidencial dio la bienvenida al destape del líder de los senadores del PVEM, Manuel Velasco, como precandidato a la Presidencia de la República, pero afirmó que ve esta jugada más como una estrategia del partido para sentarse a la mesa de negociación de la 4T.

Lee también Partido Verde destapa a Manuel Velasco como su “corcholata” rumbo a 2024

“Yo entiendo la estrategia del Verde de llevar a Manuel Velasco como aspirante a corcholata, porque es bueno que estén en la mesa sentados, porque el PT estaría sentado y el Verde no estaría sentado, pero es una estrategia política y está bien, se vale, y eso da derecho al Verde para poder tener su propia identificación dentro de la contienda. O quizás algunos digan: ‘sí, pero no hay posibilidades’. No importa, pero se van a escuchar las ideas y las propuestas de una estructura política que es el Verde”, apuntó.

Monreal asegura ser el mejor de las “corcholatas”

Sobre el proceso de definición de la candidatura presidencial de Morena, Ricardo Monreal aseguró ser el mejor de los aspirantes, pues cuenta con la mayor experiencia y capacidad, además de que ha obtenido triunfos electorales a pesar de las circunstancias adversas.

Recordó que cuando compitió por la gubernatura de Zacatecas, el Partido Verde lo respaldó e hicieron una alianza exitosa, por lo que ahora, pidió a sus liderazgos que no carguen los dados en favor de ninguno de los aspirantes presidenciales.

Señaló que la transición política que se inició en 2018 “está inacabada”. “Soy de los que piensa que en 2018 hubo una irrupción social impresionante y que en el 2018 se inició un proceso de transformación en México, pero esta transición política está inconclusa no está acabada, porque las transiciones políticas son mucho más amplias, más duraderas y en nuestro país apenas está en ese proceso de transición”.

En este sentido, urgió al Senado a que se prepare para el futuro y para las políticas públicas “que tenemos que implementar para enfrentarnos a los retos del México de hoy”.

Lee también Juez gira órdenes de aprehensión contra esposa y hermanos de Genaro García Luna