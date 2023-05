Antes de que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú lo declarara persona non grata, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que sería “un timbre de orgullo”.

“Para mí es hasta un timbre de orgullo”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

“No sé”, respondió el Presidente al ser cuestionado si había riesgo de ruptura con Perú.

En el Salón Tesorería, el presidente López Obrador volvió a calificar como injusta la destitución del expresidente Pedro Castillo y condenó la autorización del Congreso de Perú para que ingresen 700 soldados estadounidenses para realizar actividades de entrenamiento.

AMLO: "No es declarar non grato al presidente de México"

Mientras en la Comisión del Congreso de Perú se discutía si lo declaraban persona non grata, López Obrador mencionó: “No consideramos justo lo que hicieron los congresistas del Perú de destituir al presidente legítimo, al que eligieron los peruanos”.

“Es que leí ayer que iban a discutir este asunto en el Congreso, que tengan todos los elementos, ellos lo saben, pero lo que quiero, lo que quiero es que el pueblo peruano sepa cuál es mi argumento, qué sostengo”, expresó.

“Lo que deberían hacer en el Perú, además de darle la libertad al presidente y restituirlo para hacer un acuerdo y se convoque a elecciones generales lo más pronto posible, y que sea el pueblo de Perú el que decida, porque cómo van a estar así.

“No es declarar non grato al presidente de México. Para mí es hasta un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato”, declaró.

