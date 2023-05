El PAN presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral por las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, en la que anunció el Plan C.

El presidente señaló en su conferencia del 9 de mayo: "allí viene el C, allí viene el C. No tiene remedio el poder judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense, componerle la plana al poder legislativo".

Por ello, hizo un llamado a tener mayoría calificada de 334 diputados para poder hacer reformas Constitucionales, lo que denomino como Plan C.

"Se desprende con toda obviedad que se refiere a las diputaciones y senadurías ocupadas por Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México. También es claro que el presidente de la República, de manera indebida, solicita de forma expresa el voto para que los futuros integrantes del Congreso de la Unión sean aquellos que apoyen la transformación y no permitan la subsistencia de un "supremo poder conservador".

Por ello, solicitó medidas cautelares, en calidad de tutela preventiva, para que el presidente López Obrador se abstenga de estos hechos.

