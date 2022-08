PAN muestra músculo en Edomex; replica estrategia de Morena y arropa a su candidato

Toluca fue la sede para que el PAN diera el espaldarazo a Enrique Vargas del Villar, para ser candidato de ese partido rumbo a la gubernatura del Estado de México en 2023.

Tal y como lo hizo Morena en la misma ciudad el pasado 13 de junio, cuando convocó a todos sus liderazgos para destapar a sus "corcholatas presidenciales", los albiazules hicieron lo propio y mostraron su músculo en la entidad mexiquense.

Al Teatro Morelos, con capacidad para 2 mil 400 personas, llegó el dirigente nacional, Marko Cortés, los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila, de Querétaro Mauricio Kuri, de Guanajuato, Diego Sinhue, la gobernadora electa de Aguascalientes, Tere Jiménez, y hasta el expresidente, Vicente Fox, quien se hizo presente por videollamada.

También el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, la Senadora Xochitl Gálvez, así como el dirigente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar Figueroa, entre otros legisladores y líderes federales y locales del PAN.

"Enrique gobernador, Enrique Gobernador", gritaban los militantes y simpatizantes quienes abarrotaron el teatro desde las 10:15 horas, motivo por el que se tuvo que instalar una pantalla para que quienes se quedaron fuera pudieran seguir el acto.

El dirigente nacional, Marko Cortés, reconoció que el evento, se organizó para decirle a Vargas del Villar, "no estás solo, vamos juntos y vamos con todo".

Adelantó que el PAN sí está por construir una gran coalición, y pidió al resto de los partidos de oposición promover reglas claras y transparentes, "para llegar con lo mejor y evitar que lo peor de la política venga al Estado de México"

"Frente al peor proyecto del país, frente a un gobierno que destruye, que amenaza, que amedrenta, decimos Acción Nacional tiene con qué competir, Acción Nacional tiene con quien competir, Acción Nacional sí tiene un proyecto para mejorar las cosas en el Estado de México, y ese proyecto se llama Enrique Vargas del Villar", sentenció.

Los aplausos no se hicieron esperar, al tiempo que los asistentes mostraban mantas y cartulinas con las leyendas "I love You Kike" y "Quique, amigo, la militancia está contigo", entre otras, además de tocar tambores, cornetas y matracas para echar porras.

Vestido con el "uniforme de campaña" que utilizó en el año 2000, el expresidente Fox ofreció un discurso en video, en el que llamó a derrocar un "gobierno autoritario y dictatorial".

"Debemos llegar a esa nueva meta que es sacar de Palacio a un gobierno que no ha funcionado, un gobierno de un solo hombre con un pensamiento limitado que le ha traído a México desánimo, pobreza, un gobierno fallido que no cumple con lo elemental de garantizar la paz y tranquilidad a sus familias. Hay que resolver los problemas del país y volver a unirnos, alguien tiene que encabezar esta hazaña para poder conquistar esta Montaña de la esperanza, y esta montaña está aquí en el Estado de México".

El diputado federal, Santiago Creel, advirtió que "mientras que quien vive en Palacio Nacional divide y polariza, en el PAN promovemos la unidad".

"Es momento de darle la puntilla a quien lo merece, Morena, ya te tardaste en irte, pa fuera. Vamos a respaldar a Enrique, Va por México", aseveró.

María Teresa Jiménez se dijo "emocionada" y "contenta", "porque estoy segura que vamos a ganar con Enrique, y lo haremos con 20 puntos de diferencia"; Mauricio Kuri señaló que "no tenemos plan B, hay solo un plan y es el de rescatar a México de la peor de las dictaduras".

Por su parte, el gobernador Diego Sinhue sostuvo que "el Estado de México tiene en Enrique a un gran líder, que nos sacará adelante en la batalla que está por venir"; mientras que Mauricio Vila dijo que "tienes todo el respaldo de los panistas del Estado de México y de todo el país ".

El dirigente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar, sostuvo que "hay tiro", porque en el PAN "tenemos cómo y tenemos con quién".

"Hoy la militancia panista deja claro que estamos trabajando en equipo y con futuro, porque queremos un México libre y de progreso. No vamos a permitir más abusos y más mentiras de este gobierno que hoy se burla de la gente. Estamos listos para ganar la gubernatura en el 2023", indicó.

Finalmente, Vargas del Villar, actual coordinador de diputados del PAN en Congreso del Estado de México, aseguró que Morena tiene hundido al país en la peor crisis, cosa que no va a permitir.

"Morena está destruyendo a México y no lo vamos a permitir, nos encaminamos con fuerza a la batalla más importante, la gubernatura del Estado de México, somos muchos más los que estamos en contra de un régimen que destruye y a favor de uno que destruye, cerraremos filas para cerrarle el paso a Morena", aseveró.

llamó a los dirigentes del PRI y PRD a concretar una fuerte alianza opositora, y adelantó que las recientes acusaciones sobre enriquecimiento ilícito, no lo van a frenar.

"Caminaré los 125 municipios, lo haré a pesar de los ataques, a pesar se las mentiras y de las infundadas campañas de desprestigio. Tengo claro que me seguirán atacando y descalificando, pero estoy cierto que la verdad es más fuerte que las mentiras, no tengo nada que esconder. Voy a responder con denuncias penales a quienes me ataquen, estoy en pie de lucha", sentenció.

Al término del acto, los panistas cantaron su himno, se sostuvieron de las manos y las levantaron en señal de victoria.

