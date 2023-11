El senador Miguel Ángel Osorio Chong descartó la posibilidad de incorporarse a Movimiento Ciudadano o a algún otro partido político.

Entrevistado en el Senado, el expriista dijo que en su calidad de político independiente, seguirá tratando de aportar señalando las inconsistencias de quienes dirigen a los partidos del frente opositor.

“No tengo ninguna decisión de ir a ningún partido, para que se ahorre el preguntarme por cada uno. Estoy viendo cómo se dan las circunstancias políticas en este momento de tanto movimiento, señalando lo que tengo que seguir señalando para los que están en el Frente, los incumplimientos, las inconsistencias que le van a hacer daño a este proceso, particularmente a quien está encabezando este movimiento, en eso estoy”, expresó.

El exsecretario de Gobernación señaló que se mantendrá como senador independiente en lo que resta de esta legislatura y después verá cuál será su futuro inmediato, toda vez que al no pertenecer al PRI ya no puede aspirar a la reelección legislativa.

“Ya venció la posibilidad, eso está muerto, pero yo no busco espacios, yo no busco posiciones, nunca lo he hecho. Hoy quiero un mejor rumbo para el país y en eso estoy trabajando”, señaló.

-¿Ha tenido acercamientos con la 4T?

“No, no, no. Con todos he tenido acercamientos, con todos tengo relación y con todos he tenido reuniones. Nada me lo va a impedir, siempre lo he hecho, pero no tengo ningún acuerdo con nadie”, respondió.

