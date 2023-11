Luego de las renuncias del alcalde de Cuajimalpa, Adrián Adrián Rubalcava y el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat al PRI, el exsecretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, quien también renunció al partido advirtió que "veremos muchas más".

Este sábado, Osorio Chong posteó en X que dichas renuncias no son en vano debido a la dirigencia de Alejandro Moreno, "una dirigencia que busca someter, callar reclamos e ignorar a quien piensa distinto", escribió.

Las miles de renuncias al PRI no son en vano y veremos muchas más, porque no se puede hacer buena política ni partido o construir propuestas de gobierno teniendo una dirigencia que busca someter, callar reclamos e ignorar a quien piensa distinto. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) November 18, 2023

Además el excoordinador del PRI en el Senado señaló que no es posible construir buenas propuestas de gobierno. "Las miles de renuncias al PRI no son en vano", enfatizó.

"¿Quién va a tener confianza en un partido cuyo dirigente traiciona a los propios?" cuestionó Chong.

"Es un mentiroso, cínico y oportunista que compra voluntades prometiendo candidaturas y dirigencias a destajo, ofendiendo a la verdadera militancia", subrayó el expriista.

.@alitomorenoc es un mentiroso, cínico y oportunista que compra voluntades prometiendo candidaturas y dirigencias a destajo, ofendiendo a la verdadera militancia.



Sus traiciones son tan grandes como su ego. — Miguel Ángel Osorio Chong (@osoriochong) November 18, 2023

El viernes 17 de noviembre, el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat (2016-2022) anunció su renuncia por problemas con la dirigencia, el político que llegó al cargo abanderado por el Revolucionario Institucional agradeció a sus seguidores y a la militancia priista por su apoyo, sin embargo mencionó que su decisión era "irrevocable".

Mencionó que la visión por la que se formó en el PRI ya no se percibe y recordó las palabras del excandidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, quien advirtió que México no quiere "aventuras políticas".

"No puedo ser parte de algo que no me define como persona ni como político y que no corresponde a la visión de México que me anima a seguir participando en la vida publica", expresó sobre su salida.

Rubalcava renuncia al PRI tras designación de Taboada

El alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, renunció al PRI tras la designación de Santiago Taboada como precandidato del frente opositor a la Jefatura de Gobierno.

Lamentó que se haya llegado a un acuerdo cupular para designar a una persona que está vinculado con construcciones irregulares, y le mandó decir al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que no tiene palabra.

“Alejandro, no tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo, tu decisión de tratarme de la manera como me trataste, el mandarme un mensaje de WhatsApp, no merece el respeto que hoy te tiene como diputado", expuso en sus redes sociales

tjm