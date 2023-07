Aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, consultados por EL UNIVERSAL, coincidieron en que se debe volver a invitar a Movimiento Ciudadano (MC) para que se una a la coalición opositora, pero sin presionarlo.

Detallaron que se le debe dar tiempo para que debata internamente y decida si se suma a la alianza de los partidos de oposición y organizaciones civiles.

Incluso, plantearon la posibilidad de que se den adhesiones particulares, es decir, que militantes de MC se unan individualmente al frente opositor, aunque su partido no lo haga.

Lo anterior, luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó el aislamiento de MC, marcado por su coordinador nacional Dante Delgado, y convocó a conformar un frente común con PAN, PRI, PRD y la sociedad civil, postura que también impulsó el coordinador de la bancada naranja en el Senado, Clemente Castañeda.

Incluso, Delgado Rannauro no ha definido la línea que seguirá MC, ya que el pasado lunes 10 de julio, en la presentación de la plataforma política de Mexicolectivo, dejó entrever que podrían apoyar a Xóchitl Gálvez si fuera elegida en un proceso democrático.

Fotos: Especiales

Ayer señaló que él podría encabezar la candidatura presidencial de MC: “Sólo sería candidato a la presidencia como última instancia”, aseguró.

Enrique de la Madrid (PRI) sub- rayó que es importante que MC se una al Frente Amplio por México y añadió que si el partido decide no participar, podrían unirse individualmente aquellos emecistas que así lo decidan.

“Claro que sí, yo no pierdo la confianza y la fe de que, efectivamente, podamos incorporar a MC y si no, pues que sea a título individual”, consideró.

El senador Miguel Ángel Mancera (PRD) destacó que el Frente Amplio por México seguirá insistiendo para que MC se una; no obstante, dijo, todavía no es el momento para que definan si se unen o no.

“MC es una parte muy importante, entonces, nosotros vamos a seguir insistiendo, ya vendrán los tiempos. Ahora, por lo pronto, el frente tiene trabajo, tiene planteado ya un método y un recorrido, pero eso no excluye a MC”, dijo.

La senadora Beatriz Paredes (PRI) consideró que no se debe presionar a los dirigentes de MC, porque aún falta un año para que se realice la elección presidencial, por lo que el Frente Amplio por México debe ser paciente.

“A mí me parece que MC tiene una estrategia muy clara, la ha definido y el proceso de registro ante el INE está muy lejos todavía. Hay que esperar, no hay que ser tan impacientes”, indicó la legisladora tricolor.

La senadora Xóchitl Gálvez manifestó que se le debe dar tiempo a MC para que decida si se alía con el Frente Amplio por México o no, pero sin presionarlos.

“Creo que hay que darle su tiempo a MC. Le tengo un gran cariño a Dante”, comentó previo a que se diera a conocer la lista de los aspirantes que cumplieron con los requisitos para continuar en el proceso de selección.

Silvano Aureoles (PRD), exgobernador de Michoacán, llamó a la dirigencia de MC a que reflexione cuál será su papel en la elección presidencial de 2024, deje de lado su “pose electoral” y “recapaciten”.

“Ojalá y que la dirigencia formal o real de MC reflexionaran y decidieran no hacerle el caldo gordo a Morena y al Presidente, y caminar junto con la coalición con el Frente Amplio por México, esa sería su gran aportación, de lo contrario, se va a polarizar la elección y quién sabe si MC la libre, si por lo menos mantenga el registro”, apuntó.

“Tampoco hay que rogarles tanto, es responsabilidad con el país, cada quien que asuma las consecuencias. Si perdemos por dos o tres puntos, sería grave que esos puntitos los hubiera regateado MC por andar con sus terquedades de que son diferentes y que son la tercera vía ni qué ocho cuartos”, recalcó en entrevista.