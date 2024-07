El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), porque está convertida en un “cero a la izquierda”, un floreo, un adorno, en un aparato oneroso que no da resultados, por lo que urgió a reformar al organismo internacional.

“Ésta convertida la ONU en un cero a la izquierda, es un floreo, un adorno y se trata de un aparato burocrático, oneroso, cuesta mucho mantener toda esa organización, tienen oficinas para todo, pero no hay resultados”.

En conferencia de prensa, el Presidente de México criticó que el organismo internacional, cuyo secretario general es António Guterres, debe activarse porque sólo actúa en la formalidad y no tiene un papel protagónico en evitar la violencia y la resolución de conflictos entre las naciones.

“No está a la par de lo que sucede en el mundo, se ha quedad rezagada la ONU, está en la retaguardia. Cuando actúan es porque ya estallaron los conflictos, y una vez que están los conflictos no se manifiesta con firmeza y autoridad”.

Recomendó cambiar el sistema de “vetos” al interior del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas porque no es posible que ese órgano esté controlado por cinco naciones y no se puede tomar un acuerdo porque con uno de los cinco que vete no se puede hacer nada.

Arremetió al señalar que a más de dos años de la guerra entre Rusia y Ucrania no se ha creado una comisión para conseguir la paz.

El presidente López Obrador reclamó que no es posible que hayan perdido la vida más de 30 mil seres humanos en la confrontación en Gaza y no haya iniciativas para resolver los problemas.





































