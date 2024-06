La dirigente del Partido Verde, Karen Castrejón arremetió contra Gerardo Fernández Noroña por sus señalamientos contra el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, por presuntamente perjudicar a Morena en la elección estatal; la líder del partido aseguró que no permitirán la calumnia y mentiras en su contra.

En una transmisión, Gerardo Fernández Noroña acusó que el gobernador "pasó por encima de Morena" y permitió que la oposición ganara espacios para el Senado en esa entidad.

En respuesta, la líder del Partido Verde advirtió: "le decimos que miente y que no vamos a permitir por ningún motivo la calumnia y la descalificación a nuestro gobernador".

Lee también Morena anuncia que realizará tres encuestas sobre la reforma al Poder Judicial

Sostuvo que el mandatario estatal no pasó por encima de ninguno de los partidos y no intervino en la elección, como establece la ley.

Además, Castrejón evidenció que el Partido Verde obtuvo más lugares en el Congreso que el Partido del Trabajo, que no consiguió ninguno en lo individual.

"El partido verde a nivel nacional se comprometió y trabajó para alcanzar el Plan C: la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Logramos aportar cuatro senadores de mayoría adicionales a los que conseguimos mediante la coalición", expuso.

De estos, dos fueron en San Luis Potosí, uno de Chiapas y uno de Oaxaca "a diferencia de los cero del PT".

Después, cuestionó a Gerardo Fernández Noroña sobre por qué no fue a una candidatura de mayoría relativa por el Partido del Trabajo, en lugar de quedarse como senador plurinominal postulado por Morena.

"¿Qué hace usted por una pluri de Morena si es del PT? ¿Y por qué no se fue a ayudar al plan C? Le invito, diputado a que su reflexión sea cómo y qué puede hacer desde su partido, el PT, al cual nosotros sí respetamos y no como usted que le falta el respeto al Partido Verde", dijo.

Lee también “Morena apuesta por la obradorización del Poder Judicial”: Lilly Téllez

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr