El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, aseguró que las y los legisladores guindas se van a “apurar” para sacar adelante el mayor número de reformas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con medios de comunicación, el legislador aseguró que varias de las propuestas “por mérito propio” serán avaladas incluso por la oposición.

“Nos vamos a apurar, que le buigan los diputados. Algunas tienen por sí mismas tantos méritos y tanta racionalidad jurídica que será muy difícil votar en contra, ¿quién va a votar en contra de que el salario se aumente cada vez por encima de la inflación? Y como esa hay otras más”, declaró.

Lee también "No están muertas" las reformas de AMLO, asegura Ricardo Monreal

El diputado morenista reconoció que pese a ello, varias de las propuestas, al ser constitucionales, serán frenadas por la oposición.

“Las circunstancias políticas del país, en este momento, está en una situación que pone a cada quien en una posición partidista y eso está sucediendo, en las reformas constitucionales la mayoría es la minoría, porque es la minoría quienes tienen la última palabra de si pasa o no una reforma constitucional, sea buena o no. Pero también ya hemos aprobado algunas reformas constitucionales, si bien no de gran calado, si hay algunas que han caminado por sí mismas y han convencido a la mayoría constitucional”, indicó.

Juan Ramiro Robledo consideró que las iniciativas que pueden ser aprobadas son las que tienen que ver con el bienestar social.

Lee también Oposición va por reformas contrarias a las de AMLO





















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot