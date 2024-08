Al advertir que “no vamos a ceder a chantajes” y “no seremos rehenes”, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los abogados de los ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan, quienes mantienen bloqueada la carretera federal Puebla-México desde hace más de 35 horas, de buscar lucrar con la exigencia el pago de sus tierras que fueron expropiadas para la construcción de esta autopista.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador señaló que su gobierno está dispuesto a pagar a los campesinos las tierras expropiadas pero, recalcó que como servidores públicos no pueden pagar más que lo que indica el avalúo.

Manifestó que los campesinos pueden estar tranquilos porque el gobierno no reprimirá su bloqueo, y reiteró que su administración no cederá a chantajes.

Lee también "Ejidatarios están siendo engañados", dice gobernador de Puebla; bloqueo carretero cumple más de 35 horas

“Nosotros no vamos a ceder violando lo que está establecido en las normas, porque además no se debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo.

“Eso no, se acaba la corrupción ojalá y acepten las condiciones que son justas y también que estén tranquilos, no se les va reprimir porque nosotros no somos autoritarios pero no vamos a ceder a chantajes”, dijo.

Están actuando con mala influencia: AMLO

“Están actuando, pues con mala influencia de estos abogados que quieren lucrar, porque se está atendiendo la petición de los campesinos. Hay que tener en cuenta que estos daños se ocasionan cuando se construye la autopista Puebla-México.

“O sea, ya lleva décadas y ellos han mantenido la demanda de que no se les pagaron sus terrenos o no se les pagaron bien y han acudido a varias instancias y hasta que llegamos nosotros decidimos hacer justicia y pagarles por los daños ocasionados en gobiernos anteriores, pero nosotros para poder pagar un daño tenemos que hacer un avalúo.

“Hay una instancia del gobierno federal encargada de hacer estos avalúos. Se hacen los avalúos, se tiene el dinero para pagarles a los campesinos y dicen los abogados: ‘No estamos de acuerdo con el avalúo’. ¡Quieren más!. Nosotros no podemos, como servidores públicos, pagar más de lo que se establece en un avalúo”, declaró.

Lee también Héctor de Mauleón-.También en Sonora huyen de los pueblos

El Presidente reconoció el monto económico que exigen los abogados de los ejidatarios, pero señaló que “están queriendo abusar”.

Llamó también a los ejidatarios poblanos a que no se dejen manipular porque este bloqueo afecta mucho a usuarios de la vialidad: “Ojalá y ellos entiendan esta situación”.

“Están queriendo abusar y como nosotros no reprimimos, porque es mejor convencer, persuadir que reprimir, aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos que no se dejen manipular por estos abogados.

“Por ningún motivo acepto, y nosotros podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar porque entonces sería lo mismo de antes”, dijo.

Lee también Germán Martínez Cázares.- Juárez, AMLO, jueces y abogados