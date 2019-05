No tengo problemas con Krauze, pero se le olvidó que escribió sobre hampa periodística: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no tiene problemas con el historiador Enrique Krauze, sin embargo sostuvo que se le olvidó que en su libro "Por una democracia sin adjetivos" sí escribió sobre el hampa periodística.

"En un libro que leí hace 20 años de (Enrique) Krauze, un libro interesante, Por una democracia sin adjetivos, me acordaba que él decía del hampa periodística.

"Se me vino en ese momento a la memoria y él (Krauze) dijo que no, estoy seguro que se le olvidó no iba a negar algo escrito. Cuando uno escribe, yo llevo escribiendo algunos años, como 30 libros, son testimonios, imagínense si yo no fuese congruente ya lo hubiesen sacado", indicó.

Incluso, el presidente dijo que ese libro de Krauze está para retomar porque habla de cómo Daniel Cosío Villegas decía que en vez de usarse la libertad de expresión se negociaba con la libertad de expresión y se hablaba de que el periodismo debía convertirse en una escuela política, en pedagogía.