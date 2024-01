En redes sociales, la senadora Lilly Téllez compartió una entrevista que realizó el conductor de televisión Jorge Garralda a Ricardo Salinas Pliego, en donde denunció una supuesta campaña negra contra él y sus empresas por parte de Jesús Ramírez, vocero de la Presidencia de México.

"Se manifiesta en toda una serie de mentiras para meterle desconfianza al público sobre las empresas mías, la Totalplay, Elektra, por supuesto, Banco Azteca", aseguró el presidente de Grupo Salinas en vivo.

"El Tío Richy" como se hace llamar en redes sociales, aseguró que la campaña negra está pagada pero que él da "la cara por todas las empresas".

"Aquí yo le reclamó personalmente a Jesús Ramírez, el vocero de Presidencia, usted está manejando la campaña negra en contra Ricardo Salinas, no se haga el loco; y ya lo vimos, ya sabemos quiénes son sus achichincles en redes sociales".

"El primer bloqueo empezó con la señora Elvira Concheiro, que es la tesorera de la federación, que fue la única institución desconectada para el pago de impuestos, Banco Azteca. Hay 24 bancos y nada más a uno desconectaron ¿Por qué? Porqué la señora Concheiro es miembra del partido comunista mexicano", afirmó Salinas.

Además, aseguró que probablemente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no estaba enterado de esta situación. "No creo que el presidente sepa pero si no sabía, ya sabe".

Finalmente, aseguró que no hay problemas en ninguna de sus empresas como se ha asegurado.

Escuchen la entrevista a @RicardoBSalinas en la que denuncia el abuso de poder de este perverso sujeto @JesusRCuevas 👇 https://t.co/dOovYaOC3W pic.twitter.com/X3Dvk7mrAg — Lilly Téllez (@LillyTellez) January 10, 2024

