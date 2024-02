El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este martes que su gobierno esté interesado en comprarle Telmex a Carlos Slim, luego que el empresario revelara ayer que Telmex está en números rojos desde hace 10 años.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que a Carlos Slim le ha ido bien en sus negocios porque es un buen empresario y no por ayuda de su gobierno.

“¿El gobierno tendría intensión de comprar Telmex?”, se le preguntó en Palacio Nacional.

“No, no, para nada. Y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario, como le ha ido bien a otros, casi a todos los empresarios y he dicho varias veces de que la milpa cuando se da bien alcanza hasta para el pájaro.

En el Salón Tesorería, el Mandatario federal señaló que debido a que a “casi todos los empresarios les ha ido bien”, están constatando que su modelo económico, bautizado “Humanismo Mexicano” funciona.

“Ellos están pues constatando que funciona nuestro modelo económico, lo que llamamos `Humanismo Mexicano´ que es único, y no lo patentamos porque queremos que se aplique en todos lados. Pero estamos demostrando que, si no hay corrupción, lujos en el gobierno, si no hay impunidad, se pueden lograr una sociedad mejor en beneficio de todos”, dijo.

