Los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados consideraron que la iniciativa de Morena para que con solamente cuatro votos de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pueda declarar en automático la constitucionalidad de una reforma impugnada y, por lo tanto, sea incontrovertible, es “un vil asalto” y una “vulgar reforma a modo”.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, Jorge Romero, Rubén Moreira, y Francisco Huacus reconocieron que Morena y sus aliados pueden aprobarla sin la necesidad de la oposición, pero adelantaron que acudirán a la Corte a controvertirla “y tendrá la misma suerte que todas las reformas obradoristas, que han sido desechadas”.

Consideraron que la propuesta es un traje a la medida para consumar el autoritarismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos efectos serán la autodestrucción del Máximo Tribunal.

“A ver, nosotros evidentemente consideramos que esto es un asalto, es una vulgar reforma a modo. Poco le faltó para decir que es con dedicatoria y especial cariño y amor para Andrés Manuel López Obrador. Lo que pretende esta reforma es justamente modificar la parte final de lo que en el orden jurídico este país no le ha permitido al Presidente imponerse en todo, o sea, es literalmente un traje a la medida para consumar el autoritarismo total de Andrés Manuel López Obrador”, declaró Jorge Romero.

“Es un rasgo más del rumbo que quiere Morena que tome nuestro país hacia un autoritarismo, hacia la eliminación del Poder Judicial. Es un fraude a la Constitución porque si bien la norma no se declara constitucional, eso no quiere decir que no tenga esos rasgos o que un juez no la pueda este estudiar en un caso particular”, detalló Rubén Moreira.

Francisco Huacus, coordinador del PRD en San Lázaro, coincidió en que la reforma es parte de una intentona por destruir los poderes en México.

“Es parte de la intentona de acabar con la determinación de la Corte siendo éste un poder autónomo. Esta propuesta es síntoma de una dictadura en la que se intenta avanzar en el camino de los caprichos del Presidente de la República. A mí me parece que van a cometer un grave error, porque a raíz de esto podrían darse una serie de situaciones que dejan en la vulnerabilidad tanto la democracia de nuestro país como el ejercicio de los poderes autónomos. Es un golpe directo a los mexicanos”, aseveró.

Romero Herrera también advirtió que “el Presidente ya tiene al menos a tres ministros aliados”, por lo que aprobar una reforma que permita que con cuatro votos en contra la Suprema Corte no sólo no pueda declarar inconstitucional una reforma, sino que además en automático se convierta en constitucional sin opción a que las personas inconformes interpongan amparos “es peligrosísimo”.

Asimismo, reconoció que al ser una reforma legal Morena y sus aliados pueden aprobarla, pero adelantó que interpondrán acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal, y dijo que no ve que los ministros de la Suprema Corte avalen su “autodestrucción”.

“Es algo que vamos a combatir. Obviamente, es algo con lo que iríamos en contra al 100% sin dudarlo. Lo pueden sacar por mayoría al ser secundaria, pues nosotros iremos a la Suprema Corte y entonces esto sí se pondría muy bueno, porque hay alguien que quiere destruirles; entonces, la Suprema Corte va a resolver su autodestrucción”, expuso.

Rubén Moreira aseguró que este tipo de reformas “ya son pasos decididos hacia una dictadura” e insistió en que será la Suprema Corte la que termine por resolver el fondo de esa reforma.

“Nosotros insistiríamos en el espíritu de la Constitución y nos iríamos en una acción de inconstitucionalidad contra esta norma que quiere regular lo que el espíritu de la Constitución dice, pero además yo espero que los diputados de Morena reflexionen y se den cuenta de que hoy tienen mayoría, pero muy pronto no la van a tener, y por lo tanto no hay que abrir la puerta a acciones que después a ellos mismos les puedan perjudicar. Por otro lado, en el caso de que no reflexionen y que el espíritu autoritario los domine, pues nosotros llegaremos a la acción de inconstitucionalidad y confiamos en la Suprema Corte”, sentenció Moreira Valdés.

Sobre este tema también se pronunció el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien denunció que “al gobierno de Morena le estorba la ley.

“Ahora pretenden seguir violentando a la @SCJN para lograr que con tan solo cuatro de los 11 votos puedan declarar válidas las reformas que han impulsado y que dañan gravemente a México”, escribió en su cuenta de Twitter, y agregó: “La realidad es que Morena continuará sus ataques a las instituciones de nuestro país y el PRI seguirá firme defendiendo los derechos y libertades de los mexicanos”.

Finalmente, Francisco Huacus recordó que fue a través de un amparo como se revirtió la reforma eléctrica del Primer Mandatario, motivo por el que calificó la propuesta como una “venganza”.

“El oficialismo ha establecido una ruta de venganza, actúan como un gobierno dictatorial, eso es lo que son. Es muy grave que se pretenda lapidar la autonomía de los poderes, ya hemos visto de qué manera han venido intentando destruir las instituciones”, concluyó.