El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre la expulsión del PAN del senador Miguel Ángel Yunes Márquez y de su padre y senador suplente, Miguel Ángel Yunes Linares, por su voto a favor de la reforma judicial, pues señaló que es un caso interno de ese partido

En su conferencia mañanera de este jueves 12 de septiembre en Palacio Nacional y a pregunta expresa, López Obrador también evitó pronunciarse por el rechazo del INE a las reformas realizadas a los estatutos del PRI, que permitieron la reelección de Alejandro "Alito" Moreno como dirigente del partido.

“No opino yo de eso, no me meto en eso. Ellos tienen que decidirlo, resolver, no nos corresponde a nosotros. Es lo mismo de la controversia o denuncia en contra del presidente del PRI, no nos metemos, no debemos meternos.

“Eso es un asunto, en el primer caso, interno de ese partido, y en el segundo caso es del Consejo del INE y del Tribunal y para qué nos metemos”, expresó.

El Presidente agradeció otra vez a sus opositores el que se “han portado muy bien”, y señaló que se quedará con las ganas de entregarles un reconocimiento de primer lugar “medalla de oro” a sus opositores, como el empresario Claudio X. González por su contribución a que continúe la transformación del país.

“Yo hasta les tengo que agradecer, ojalá y no lo tomen a mal, pero se han portado muy bien nuestros opositores, y no quiero que se vea como una provocación, pero si me voy a quedar con las ganas de entregarles un reconocimiento.

“Primer lugar, medalla de oro a Claudio X. González por su contribución a ayudar a que continúe la transformación del país, porque fue un buen promotor de la transformación, y así como a otros; dirigentes empresariales como Claudio, dirigentes de partidos, Héctor Aguilar Camín, y (Enrique) Krauze, también los periodistas, conductores de radio, esos también ayudaron mucho en la transformación”, declaró.

“La reforma no tiene que ver con monarquías ni dictaduras": AMLO

La reforma al Poder Judicial no tiene que ver con monarquías ni dictaduras, el propósito es que no haya puerta giratoria para la delincuencia del crimen organizado ni de cuello blanco, aseguró el presidente López Obrador.

“La reforma no tiene que ver con monarquías ni dictaduras, tiene que ver con la democracia. Es el propósito que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros eso nos va ayudar mucho a que no haya puerta giratoria”, dijo.

“Entran delincuentes del crimen organizado, delincuentes de cuello blanco y salen, sólo se castiga al que no tienen que con comprar su inocencia”, agregó.

Señaló que esa situación la conoce la gente, los abogados y los despachos, así como los medios de comunicación.