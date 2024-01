Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que existió un segundo tirador en el homicidio del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, en Tijuana, y hubo protección de Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a “no hay que dejarlo pasar”.

En su conferencia mañanera de este martes 30 de enero en Palacio Nacional, López Obrador señaló que “ningún crimen debe quedar impune, y cuando se trata de uno así, mucho menos”.

“Siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario (...) Sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador y se le identificó o cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado Colosio.

“Resultó que ese segundo personaje, no Aburto, era del Cisen, del centro de espionaje del Gobierno en la época de Carlos Salinas de Gortari. Se resolvió de que él sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado del licenciado Colosio, pero se le dejó en libertad; incluso se descarta la posibilidad de que Aburto haya vuelto a disparar y se juzga y se decide de que hay un tirador único y se condena al señor Aburto”, dijo al mencionar que la defensa le envió un escrito en el que pidió que interviniera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ser juzgado conforme a la ley de Baja California.

Lee también: “No puedo hacerlo”, dice AMLO a Luis Donaldo Colosio Riojas por el indulto que pidió para Mario Aburto

“Este alegato está en el Poder Judicial para ver qué aplica (...) creo que hasta en la Corte van a resolver”, señaló el Presidente. Agregó que la CNDH solicitó a la Fiscalía que se indague sobre un segundo tirador.

“No hay que dejarlo pasar”: AMLO

Comentó el Presidente que ayer un juez rechazó la orden de aprehensión contra el segundo participante en el asesinato.

Para “informar” y “fijar un criterio”, el presidente mostró que la FGR indicó que apelaría la decisión del juez.

“Qué es lo que hay en el fondo del alegato, no es hacer un juicio sumario (...) Es que si es un tirador solitario, que esa es una motivación, pues aunque sea redundante, personal. Si interviene otro personaje, y además es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta.

“Pero hay que agregar que a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que García Luna, que trabajaba en el Cisen, eso es lo que dice la Fiscalía. Entonces no es en efecto cualquier cosa. Como se trata de un crimen que dañó mucho al país, y como no se debe tolerar ningún crimen de esta naturaleza, aquí sí aplica la no repetición estos es gravísimo, pues no hay que dejarlo pasar, cuando menos la gente tenga la información y la autoridad competente sea la que resuelva.

“Ningún crimen debe quedar impune, y cuando se trata de uno así, mucho menos”, dijo.

Lee también: Andrés Roemer sale de la cárcel en Israel; señala “mentiras" que sobre él dijo el gobierno de México