Para el final del sexenio no hay ningún viso o problema que pueda convertirse en una crisis económica que afecte al país como ocurría en las pasadas administraciones, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Decirle a la gente que no hay ningún viso, problema futuro que pueda convertirse en crisis económica o financiera, no hay nada, ya ven como era antes a finales de los sexenios: devaluaciones, caídas de la economía, inflación, todo eso, no tenemos nada que temer”

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo expresó que se manejan las finanzas públicas con mucha responsabilidad y al mismo tiempo se garantiza el bienestar del pueblo.

“Es un año que me falta y estamos muy pendientes de todo para poder gobernar… Decirle a la gente que estamos muy bien, que nuestras finanzas están muy fuertes y que está garantizado el presupuesto para mantener los programas del bienestar”.

Explicó que el Paquete Económico 2024 incluye el aumento de 25% para las pensiones de los adultos mayores y un incremento en todos los programas del Bienestar.

maot