A dos días de que arranquen las campañas no hay nada qué temer, porque tanto en lo económico, político e internacional no hay riesgo de crisis y ninguna fuerza busca desestabilizar al país, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Hay libertades y va a seguir habiendo libertades, no hay ningún problema, puede que se caliente más porque ya va a entrar la primavera; en estos tres meses de campaña no va a pasar nada. En lo económico no hay ningún riesgo de crisis. Una cosa que me preocupaba era el que se nos fuese a descontrolar la inflación, porque eso le pega a la economía popular y más a los pobres, pero afortunadamente ya está bajando. En lo económico nada”.

