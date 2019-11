AMLO. No hay nada que temer, no se permitirá intervención de extranjeros

"No hay nada que temer" aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que México no permitirá la intervención de "extranjeros armados" en nuestro país.

En conferencia matutina, el titular del ejecutivo federal confío que con "diplomacia" y "persuasión" se llegará a un acuerdo con el gobierno estadounidense ante el planteamiento de Donald Trump de designar como terroristas a los cárteles de droga mexicanos; resaltó que van a "convencer" al gobierno de Estados Unidos de que "México puede hacer justicia".

"No queremos intervencionismo de ningún gobierno del mundo, somos respetuosos de la vida interna de los países y eso queremos hacerlo valer, siempre es un asunto que tiene que ver con la Constitución desde hace mucho tiempo y no podemos nosotros violar la Constitución, tenemos que apegarnos a lo que establece la Constitución, no vamos a permitir que personas armadas actúen en nuestro territorio, extranjeros armados no pueden intervenir en nuestro territorio, eso no lo podemos permitir. No hay nada que temer", dijo.

Te puede interesa: Idea de Trump, puerta a intervención militar

El presidente López Obrador enfatizó que hay una relación de "respeto y cooperación" con Donald Trump, en especial en los casos como el de Sinaloa -en el que se liberó a Ovidio Guzmán- y en el del ataque a la familia LeBarón.

"Vamos a convencer al gobierno de Estados Unidos de que podemos los mexicanos hacer justicia y que queremos mantener siempre una relación de cooperación y de respeto con el gobierno de Estados Unidos y esto implica un agradecimiento al presidente Trump, porque en las conversaciones que hemos tenido tanto en el caso de Sinaloa como en este caso de la familia LeBarón ha hecho propuestas de cooperación y al mismo tiempo ha sido respetuoso de la decisión que nosotros tomamos como país libre, independiente, soberano, queremos mantener muy buenas relaciones.

“Cooperación sí, intervencionismo no, pensamos que con la persuasión, la diplomacia vamos a llegar a un acuerdo en este tema", afirmó.