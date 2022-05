No hay condiciones para eliminar veto: De la Fuente

El embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas, Juan Ramón de la Fuente, señaló que no hay condiciones para desaparecer la figura del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero sí para acotarlo.

En conferencia magistral impartida con alumnos del Tecnológico (Tec) de Monterrey reconoció que el conflicto entre Rusia y Ucrania removió el tema, en el que México ha sido tajante al rechazar esta figura.

“No veo que haya condiciones para que el veto desaparezca, no las veo, lo que sí puede haber son condiciones para acotar el veto, para limitar el veto”, comentó.

“A raíz de lo que vivimos en Ucrania sí ha removido el tema, sí se está discutiendo, acaba de haber una resolución que no es mala, porque apunta en esa misma dirección, que consiste en que cada vez que haya un veto, la Asamblea General convocará al país que vetó para que dé una explicación de por qué vetó, es decir, lo que hicimos fue encarecerle políticamente el costo del veto al país que ejerza el veto”.

Recordó que una vez que estalló el conflicto, México presentó un proyecto de resolución para que se dieran pausas en la invasión, a fin de dar paso a la ayuda humanitaria en Ucrania, proyecto que la Federación Rusa anunció claramente que iba a vetar.

“Frente a esa amenaza inminente de veto, pudimos invocar otro mecanismo que permite que cuando esto pasa, te llevas el tema a la Asamblea General [Unión Pro-Paz] para presentarlo, donde se adoptó con más de 140 votos a favor, cinco en contra y el resto de abstenciones”, relató.

“Esto permitió que empezaran a llegar las agencias de la ONU a más regiones de Ucrania con los apoyos básicos de alimentos, medicinas, los espacios seguros, permitió que se empezaran a abrir más corredores humanitarios”.

De la Fuente dijo que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene muchas limitaciones, pero que la más grande de ellas es el veto y que lo único bueno que surgió del conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido que trajo de vuelta el debate interno en las Naciones Unidas sobre esta facultad.

“El consejo tiene muchas limitaciones, una de ellas es que ha sido un órgano reactivo, pero llega tarde con frecuencia a los conflictos y además tiene una enorme limitación que es el veto que tienen los cinco miembros permanentes”, apuntó.

Añadió que el Consejo y la ONU fallaron al no poder evitar la guerra, pero el conflicto sólo tendrá solución por la vía diplomática, no por la militar. “El Consejo de Seguridad y la ONU en cierta medida fallaron al no poder evitar la guerra en Ucrania, pero me queda muy claro que la salida de este conflicto tendrá que ser por la vía diplomática y por la vía de negociación y ahí la ONU tendrá que jugar un papel nuevamente fundamental.

“El problema en Ucrania no se va a resolver por la vía militar, no hay una posible solución militar, la única solución posible será política”, enfatizó De la Fuente.