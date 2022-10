No habrá dedazo para 2024, reitera AMLO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no habrá “dedazo” para su sucesor o sucesora en la Presidencia en 2024, pues reconoció que hay gente cercana a él que piensa que no habrá libertad.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que ya no existe “el gran elector”.

“Todavía hasta gente que me conoce o no tanto, pero cercana está pensando que no va a haber libertad y que va a haber dedazo para mi sucesor o sucesora, no. Ya no hay el gran elector, ya se acabó eso, pero imagínense, son siglos de práctica.

También lee: Si hubiera ganado Meade o Anaya le hubieran dado carpetazo al caso Ayotzinapa: AMLO

“¿Cómo se quita eso? Lleva tiempo. Yo siempre uso el ejemplo de que los revolucionarios llegaban a las haciendas y les decían a los esclavos, a los peones encasillados y les decían ya eran libres, y los peones en vez de alegrarse se ponían a llorar porque en esa hacienda estaban enterrados ahí sus padres, sus abuelos, sus tatarabuelos y no sabían lo que era la libertad”, dijo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

om