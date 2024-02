En una nueva emisión de Con los de Casa el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte junto a Juan Pablo Becerra-Acosta y como invitados Lisa Sánchez, directora de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia, y el Padre Jorge Atilano, de Jesuitas por la Paz, hablaron sobre como la sociedad se está organizando frente a la violencia, el caso más reciente es la tregua que buscan obispos con el crimen en Guerrero.

El Padre Jorge Atilano, de Jesuitas por la Paz, mencionó que la Iglesia ya ha realizado labor de mediación con el crimen organizado, además recordó el asesinato de los sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara.

"Estamos ante una grave situación y falta de estrategias para resolver. Alguien tiene que emprender el diálogo, bajar la violencia. Porque lo que se ha investigado es que los gobiernos tienen una estructuración en la que participan hasta políticos para proteger a criminales. No es que se haga una negociación de cómo van a operar ni que se haga un pacto, es una mediación para que se pueda detener la violencia, detener el homicidio, es una cosa de emergencia", explicó Jorge Atilano.

Para Lisa Sánchez el despliegue de miles de elementos del Ejército no funciona porque no hay estrategia. "Esto ha probado ser muy inefectivo, no hay un mecanismo de coordinación con la Guardia Nacional, que sí tiene facultades de investigación, pero no sabe poner a disponer a detenidos", sostuvo la directora de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia.

Ante la "ausencia del Estado, el reclamo de la iglesia también es la ausencia de la gobernadora (Evelyn Salgado) y la incapacidad de prevención, sanción y reinserción", dijo Sánchez.

"Es gravísimo porque la gobernadora no tiene fuerzas estatales, llevan décadas delegando con seguridad a los gobiernos federales y se lavan las manos [...] Estamos en uno de los peores escenarios", comentó Juan Pablo Becerra-Acosta.

El columnista Juan Pablo Becerra-Acosta difirió con la directora de Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia porque aseguró que el Ejército Mexicano "sí tiene inteligencia, lo vimos en el Guacamaya Leaks, pero no actúa", dijo.

Finalmente, David Aponte recordó que hoy en México fue atacado a balazos el alcalde de Taxco Guerrero, fue asesinado el aspirante a diputado de Morena Manuel Hernández en Veracruz, 2 mujeres fueron asesinadas por cobro de piso en Temixco, Morelos; y en la semana fue atacado el periodista Andrés Salas en Cuautla.

