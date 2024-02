Cuernavaca, Mor. Hombres armados que viajaban en dos motocicletas atacaron a balazos la camioneta del periodista Andrés Salas, director del portal digital Noticias de Cuautla. En el vehículo únicamente viajaba el chofer y el hermano de Salas, quien se quedó en una reunión para atender un asunto de corte político.

“Estaba atendiendo un tema de Índole político y le pedí al chofer que llevara a mi hermano a mi casa y desafortunadamente sucedió el ataque. Estoy en peligro de que me puedan matar. Le pido ayuda al gobernador, al presidente municipal y al presidente de la república, esto está terrible. Hoy atentaron contra un medio de comunicación, contra Noticias de Cuautla, contra mi persona, mi hermano y mi chofer”, narró el periodista en su portal digital.

El chofer, de acuerdo con versiones preliminares, recibió alrededor de cuatro disparos de arma de fuego y el hermano de Andrés Salas dos balazos.

“Ya no sé si regresar a mi casa. Ya no sé si estoy seguro en Cuautla”, dijo el periodista en alusión a la inseguridad que se vive en ese municipio de la zona oriente del estado, considerado en este momento como el de mayor violencia.

El ataque fue perpetrado a una calle de su casa, frente a la unidad deportiva Jose María Morelos y Pavón, justo cuando la camioneta pasó un tope. En ese momento, cuatro jóvenes descendieron de sus motocicletas y dispararon contra la camioneta del periodista.

“Llevarles la información me ha costado mucho trabajo, y hoy ha generado que hayan disparado en contra de mi hermano, y mi chofer, quien va muy grave”, dijo Salas en su transmisión.

“Quienes vinieron a atacarme fueron personas que buscaban matarme. Pido al gobierno estatal y municipal que garantice la seguridad. Hoy intentaron asesinarme, mi chofer se debate entre la vida y la muerte.

A Cuauhtémoc Blanco, que me diga qué tengo que hacer, si voy a regresar a mi casa o no, si voy a seguir trabajando en lo que me apasiona y que me gusta que es llevar la información”, narró André Salas.

