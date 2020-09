No ayudaremos a ningún gobierno en ciberespionaje: Kaspersky, dueña del software de los celulares de diputados

La empresa de ciberseguridad Kaspersky, la cual aporta uno de los softwares con los que operarán los teléfonos celulares de los diputados federales, se deslindó de un ciberespionaje y dijo que su organización nunca ha ayudado, ni ayudará a ningún gobierno en acciones de espionaje.

En un comunicado, la empresa de origen ruso, aseguró que en el pasado reciente, ha enfrentado continuas acusaciones y denuncias falsas. Mientras la compañía trabaja de forma regular con gobiernos y agencias de procuración de justicia en todo el mundo para combatir el cibercrimen.

Este sábado, EL UNIVERSAL publicó una nota en la que diputados federales descubrieron que uno de los softwares con los que operará el teléfono celular Samsung Galaxy A21s, y que les dieron para pasar lista y votar -vía remota- en las sesiones, es Kaspersky el cual se ordenó desinstalar de todos los equipos del gobierno de Estados Unidos en 2017 debido a que había sospechas de que era utilizado para espionaje.

De acuerdo con fotografías de los celulares de los diputados, se evidencia que el software “Kaspersky Endpoint Secu” tiene acceso completo al dispositivo, puede acceder a la pantalla del celular, a “lo que haces y lo que introduces, así como realizar acciones y controlar la pantalla”.

“El enfoque de Kaspersky es proteger a todas las personas alrededor del mundo del ciberdelito. No localizamos ni rastreamos el movimiento de personas, como tampoco proporcionamos información confidencial a ningún gobierno y nunca lo haremos. De hecho, nuestros productos regularmente son calificados como los mejores productos de seguridad por pruebas independientes”, precisó la empresa.

Kaspersky precisó que no ha sido sancionada y no hay base para que nuestra empresa esté bajo sanciones. Y agregó que la Comisión Europea ha confirmado oficialmente que "no posee ninguna evidencia sobre posibles problemas relacionados con el uso de los productos de Kaspersky Lab".

“La compañía sostiene que el gobierno de los EE.UU. no ha presentado ninguna evidencia pública de irregularidades y que las acciones del gobierno de los EE. UU. contra Kaspersky fueron inconstitucionales. En respuesta directa a estas acusaciones, Kaspersky ha objetado y apelado los reclamos sin fundamento en la corte federal. De hecho, nuestro negocio en los Estados Unidos se mantiene firme ya que continuamos ofreciendo nuestros servicios y productos tanto a empresas como a usuarios finales”, describió.

Destacaron que sus productos, al igual que el software antivirus de la mayoría de otras empresas, tienen un componente de protección basado en la nube. Este reacciona rápidamente ante cualquier amenaza nueva y ayuda a proteger a todos nuestros usuarios en minutos. A esto le llamamos Kaspersky Security Network (KSN). La forma en que KSN funciona significa que los archivos pueden transferirse a la nube, pero solo si se consideran archivos maliciosos o sospechosos.

Puede encontrar más detalles sobre KSN aquí: https://www.kaspersky.com/about/data-protection.

